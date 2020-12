Rechazan pedido de arresto domiciliario para imputado por robo agravado

En la modalidad de videoconferencia se concretó una nueva audiencia de revisión de a prisión preventiva que cumple uno de los coimputados en la causa Matías Barrionuevo por pedido de su defensor. Éste solicitó el arresto domiciliario con tobillera de su pupilo; en contraposición el fiscal solicitó se rechace dicho planteo y se mantenga la prisión preventiva sobre él.

Finalmente el tribunal de revisión compuesto por dos jueces resolvió “no hacer lugar a la revisión solicitada por el defensor del imputado y confirmar en todos sus términos la decisión del juez natural de la causa, Martín Cosmaro, y mantener la prisión preventiva de Barrionuevo hasta el próximo 5 de marzo de 2021 o hasta la finalización del juicio.

En un primer momento el defensor a que su pupilo “está detenido desde el pasado 20 de mayo, imputado por robo agravado por efracción y por la utilización de un arma impropia”. Ambas defensas cuestionamos la aptitud del arma. En la primera revisión se cuestionó la cercanía del domicilio ofrecido con la víctima. Solicitando su arresto domiciliario en el barrio 30 de octubre, con tobillera electrónica ya que Barrionuevo carece de antecedentes penales y de violencia familiar. Concluyendo que ningún familiar suyo trató de influir sobre la víctima y que se lo debe colocar en pie de igualdad con el otro imputado en la causa, Barría, que cumple arresto domiciliario.

En contraposición el fiscal se opuso a la pretensión de morigerar la prisión preventiva de Barrionuevo por la cercanía al lugar del hecho con el domicilio donde se pretende cumplir el arresto domiciliario. La tobillera electrónica tiene un rango entre 10 y 40 mts., así que por la cercanía de los Edificios es muy probable que se dispare, afirmó el fiscal. Al otro imputado se le dio arresto domiciliario ero a 10 km. del lugar del hecho, por lo tanto es distinta a situación a la de Barrionuevo. La fiscalía no se opondría al arresto domiciliario de Barrionuevo con tobillera en un domicilio lejano ya que tiene el deber de proteger a la víctima y testigos. Solicitando no se haga lugar a la petición del defensor y que se confirme en todos sus términos la decisión del juez natural de la causa, Martín Cosmaro.

Finalmente el tribunal e revisión resolvió por unanimidad “no hacer lugar a la revisión solicitada por el defensor del imputado y confirmar en todos sus términos la decisión del juez natural de la causa, Martín Cosmaro, y mantener la prisión preventiva de Barrionuevo hasta el próximo 5 de marzo de 2021 o hasta la finalización del juicio, lo que ocurra primero. Descartando la violación al principio de igualdad ya que los planteos de ambas defensas son distintos; es razonable la decisión del juez natural y no viola el principio de igualdad ante la Ley ya que el arresto domiciliario de coimputado Barría es a 10 km. de distancia.

El tribunal de revisión estuvo integrado por Daniela Arcuri y Mariano Nicosia, jueces penales; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Julio Puentes, fiscal general; en tanto que la defensa de Barrionuevo fue ejercida por Francisco Miguel Romero, abogado particular.