¿Qué fue lo más buscado en Google en 2020?

Aunque no es una muestra científica, las principales búsquedas realizadas en Google, el mayor buscador de internet, es un efectivo termómetro para calibrar los intereses y preocupaciones de los ciudadanos. Como cada año, lo que se introduce en ese pequeño cuadro de color blanco antes de darle al botón “buscar” tiene mucho que ver con la actualidad.

En el ranking elaborado por Google, el coronavirus estuvo al tope de las consultas más realizadas por los argentinos, seguido por Google Classroom, el sistema de educación a distancia de la compañía. En el tercer lugar se ubica Trámites a distancia, mientras que Elecciones Estados Unidos, Permiso para circular y Zoom, el popular software de videollamadas grupales, completan el listado.

También están presentes las consultas sobre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y Mi ANSES, mientras que al cierre del año la muerte de Diego Maradona también ubicó al astro argentino entre los diez términos más consultados del año.

Con preguntas en el buscador como “¿Qué es el coronavirus?” y “¿Qué es una pandemia?”, los argentinos también quisieron indagar además sobre su procedencia con la consulta “¿Dónde se originó el coronavirus?”. A su vez, las medidas adoptadas ante la pandemia generaron un incremento en las consultas sobre el confinamiento con la pregunta “¿Qué significa cuarentena?”. Cómo hacer barbijos y alcohol en gel también se ubicaron entre las búsquedas más realizadas en Google.

Relacionadas con la pandemia, las búsquedas en Google durante 2020 estuvieron centradas en el aprendizaje de nuevos hábitos y herramientas digitales, como la adaptación de la educación mediante plataformas online como Google Classroom por un lado, y Zoom por el otro, la herramienta elegida por los argentinos para realizar encuentros virtuales con familiares y amigos.

Por su parte, Trámites a distancia y Mi ANSES fueron los servicios digitales gubernamentales más buscados por los argentinos. En este punto, la pregunta “¿Cómo saber si cobro los 10.000 de ANSES?” se colocó primera en el ranking Cómo, y “¿Dónde cobro el IFE?” también primera en la lista Dónde. A su vez, la tarjeta Alimentar también fue uno de los temas más consultados, presente en las consultas “¿Cómo saber si me corresponde la tarjeta Alimentar?” y “¿Dónde retiro la tarjeta Alimentar?”.

El reciente fallecimiento de Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre tuvo su impacto en el ranking anual de Google, donde el astro argentino se ubica en la novena posición entre los temas más buscados del año. A su vez, el listado de las personalidades del año también cuenta con la presencia de Luis Alberto Spinetta, en el 70 aniversario de su nacimiento, el presidente Alberto Fernández y el actor Gustavo Guillén, fallecido el 28 de mayo. También se encuentra el tenista Diego “Peque” Schwartzman, que alcanzó el noveno puesto en el ranking mundial ATP.

Debido a la cuarentena y el aislamiento obligatorio, los argentinos descubrieron nuevas actividades e intereses, como la búsqueda de juegos, actividades recreativas, ejercicios y jardinería. A su vez, la cocina fue el pasatiempo predilecto, donde la harina fue el ingrediente destacado: las recetas de medialunas, pan casero, flan, panqueques y noquis de papa fueron las consultas más populares en Google.

Durante este 2020 marcado por la cuarentena, los argentinos se entretuvieron con Cobra Kai, la serie que trajo de regreso a los protagonistas de la película Karate Kid, que se convirtió en la producción más buscada por los argentinos. Gambito de dama, la retransmisión de Floricienta y la miniserie Poco ortodoxa también se ubicaron el top five de los contenidos de TV más vistos, junto al programa MasterChef, en su edición con famosos y celebridades.

Si bien el deporte en vivo estuvo relegado hasta la última parte del año debido a la pandemia de coronavirus, los partidos de eliminatorias del seleccionado de fútbol de la Argentina fueron los principales temas de conversación en Internet. Por su parte, los encuentros de River y Binacional por un lado, y Colón versus Boca Juniors fueron los que más atención acapararon a nivel clubes.