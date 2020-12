Puratich anticipó que el Hospital Modular de Madryn será eventualmente un CAPS

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, participó de la recorrida por la zona donde se construirá el Hospital Modular de Puerto Madryn.

Ubicado en la zona sur, el establecimiento “funcionará como un Plan Detectar Fijo”, anticipó el secretario de Calidad en Salud de la Nación, Arnaldo Medina, quien también estuvo presente junto al intendente Gustavo Sastre y funcionarios locales del gabinete municipal y el Área Programática Norte.

Nuevo centro de atención

Al respecto, Puratich sostuvo que “el compromiso de Nación es la instalación del Hospital Modular, con el equipamiento que corresponde, y después el uso del mismo dependerá de lo que necesitemos de Provincia” y explicó que “teníamos proyectado en esta zona, que es de mucho crecimiento en la ciudad y donde no hay un lugar de atención sanitaria, instalar un CAPS; y seguramente este será el rol que cumplirá con posterioridad a la temporada de verano, mientras que durante esta última funcionará como un punto fijo del Plan Detectar”.

Trabajo conjunto

En cuanto al personal que se desempeñará en el nuevo edificio, el Ministro puntualizó que “el Plan Detectar implica un equipo de trabajo reducido al cual se suma mucho voluntariado y colaboración que hemos tenido desde el Municipio de Puerto Madryn, y eso es lo que funcionará inicialmente aquí” y adelantó que luego “funcionará como un CAPS con todo lo que este necesite, aunque hoy es un poco anticipado decirlo”.

Consultado sobre la eventual reasignación de personal del nosocomio al Hospital Modular, el funcionario fue cauteloso y consignó que “la posibilidad de incorporar será cuando funcione como un CAPS; para el funcionamiento del Plan Detectar se trabajará junto al Municipio, así que inicialmente no tendremos que incorporar personal”.

“La sociedad se ha relajado”

Sobre la temporada y las medidas preventivas para evitar la propagación del Covid-19 en Puerto Madryn, Puratich sostuvo: “Esperamos que el Hospital Modular tenga el menor uso posible, lamentablemente se está viendo un relajamiento muy importante de la sociedad y se pierden de vista muchas cosas, porque hay mucha esperanza en la vacuna pero esta no será el final de la pandemia. Tres cosas van a ayudar: la vacuna, el Plan Detectar, y los cuidados individuales. Me parece que la sociedad se ha relajado y cree que con herramientas externas a uno se va a controlar la situación, pero lo principal que hay que tener son cuidados individuales. Si no logramos generar esa conciencia, lamentablemente va a pasar lo que ocurre en otras provincias donde está empezando a haber un aumento de la curva (de contagios)”.

Compromiso social

Por otra parte, el funcionario analizó que “ha sido un año muy complejo en el que los trabajadores de la Salud han puesto más de su capacidad y de sus posibilidades, sabiendo la situación en la que está la provincia, por eso pedimos ese compromiso para tener un período de tranquilidad, recuperar fuerzas y ante una segunda ola contar con el personal suficientemente recuperado para que pueda hacerle frente”.