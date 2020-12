Puerto Madryn oficializó la apertura de la temporada de verano

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó este viernes el acto de apertura de la temporada de verano 2020-2021 en la ciudad. Fue junto al vicegobernador de la provincia, Ricardo Sastre y el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Néstor García. Se hizo hincapié en el desarrollo del ‘Sello de Calidad Sanitaria’ que se impulsó para garantizar el cuidado de la salud tanto de los vecinos de la ciudad como de los visitantes. Posteriormente, se hizo la apertura del tradicional “Paseo Peatonal” en la zona céntrica.

Sastre destacó que la gastronomía, la hotelería, agencias de viajes y de servicios turísticos, contiene alrededor de 3.000 trabajadores, y que el sector es uno de los principales pilares económicos de la ciudad.

“Puerto Madryn es el principal destino de playa de la Patagonia, un lugar donde es posible el distanciamiento y la no aglomeración. Cuenta con servicios turísticos para todos los gustos y posibilidades económicas. Y tenemos argentinos con muchas ganas de salir, viajar, veranear. Acá los esperamos, convencidos del turismo como motor de la reactivación y el desarrollo”, subrayó.

Tras varios meses sumamente complicados para el sector turístico, quedó oficializada la temporada de verano en la localidad de Puerto Madryn. Con este evento se espera que los agentes y trabajadores del área puedan mejorar su situación, tras más de ocho meses de administrar solo egresos.

El acto estuvo encabezado por el intendente de la ciudad del Golfo, Gustavo Sastre, quien en su discurso puso en valor la reapertura de la actividad y espera estadísticas positivas de cara a la temporada estival en la localidad.

También se hicieron presentes referentes del sector, quienes expresaron su alegría por la reapertura del turismo, en un contexto complicado y luego de meses que hicieron peligrar miles de puestos laborales.

Tanto las autoridades como los representantes del área valoraron la apertura del turismo y coincidieron con la sensación de esperanza y expectativas positivas para repuntar la crisis que atraviesan. Ya comenzaron a iniciarse las reservas y muchos negocios que estaban cerrados reabren sus puertas.

No obstante, desde todas las perspectivas adelantaron que no será una temporada de verano habitual ni con números sumamente positivos, pero sí será un repunte luego de una crisis sumamente aguda provocada por la pandemia de Covid-19.