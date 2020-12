Proyectarán al aire libre un documental sobre el Folías

En el marco del 40 aniversario del naufragio del Folías en Playa Paraná, este domingo 27 de diciembre, a las 20:30 horas, se proyectará el documental “El Legado del Folías”, al aire libre en instalaciones del Bar del Club Náutico Atlántico Sud.

La proyección se realizará entre las actividades organizadas por la Municipalidad de Puerto Madryn a través de la Secretaría de Turismo, la Asociación Operadoras de Buceo, Hermandad Patagónica de Buzos, Proyecto Proas el INAPL con la colaboración de Canal Encuentro y el Ministerio de Cultura de Nación,

El documental

“El Legado del Folías” forma parte de la serie “Naufragios en la Patagonia” de Canal Encuentro, que autorizó su proyección abierta y gratuita a la comunidad de Puerto Madryn. Se trata de un viaje a las profundidades del Folías de unos 40 minutos de duración. Cuenta la historia del buque que se incendió a pocas horas de la Navidad de 1980, que fue intervenido por Bomberos Voluntarios y Prefectura Naval Argentina y que unos días después, el viento patagónico lo arrastró de la costa para depositarlo en el lugar actual inmerso en vida marina, atractivo de turistas y residentes amantes de las actividades subacuáticas.

Concurso fotográfico

El mismo día y en el mismo lugar, pero a las 20 horas, se entregarán los premios correspondientes al Concurso Fotográfico “40° Aniversario del Hundimiento del Folías”. La comunidad puede votar, hasta el 26 de diciembre, en el Facebook de la Municipalidad de Puerto Madryn la imagen que más le guste para definir los primeros puestos de cada una de las categorías participantes: Submarinas, Libre-Artística, Drone-Embarcación y Costa-Superficie.

El concurso contó con cuarenta fotografías presentadas por personas profesionales y aficionadas de distintos puntos del país.

El Ente Mixto de Promoción Turística auspicia este concurso en el que hay en juego más de setenta mil pesos en premios, dinero en efectivo y distintos servicios turísticos como snorkel con lobos marinos y cenas.

Actividades en playa Paraná

Hasta el sábado 26 están abiertas las inscripciones para participar de tres actividades submarinas: Orientación Submarina, Bautismos Submarinos de Costa e Iniciación en Apnea en Playa Paraná, las cuales se llevarán a cabo el domingo 27 desde las 10 horas. Las mismas estarán a cargo de buzos integrantes de la Asociación Operadoras de Buceo y Alejandro Andrés, apneísta profesional de la ciudad.

Los cupos para cada una de las pruebas son de 20 personas y cada participante no podrá estar presente en más de una prueba.

Para el caso de Orientación Submarina, los participantes deberán completar los formularios de Responsabilidad Civil y Covid 19 (en el momento de la prueba en Playa Paraná); presentar Certificación OWD o superior, tener equipo completo incluyendo boya y deberá tener compases propios, aunque la AOB pondrá a disposición algunos para quienes no los tengan.

En tanto, para los Bautismos Submarinos de Costa, los participantes deberán completar los formularios de Responsabilidad Civil y Covid 19 (en el momento de la prueba en Playa Paraná); llevar traje de neoprene si desean utilizarlo (es una actividad que se puede hacer sin traje) mientras que la AOB proveerá de equipos Scuba e instructores para la actividad.

Finalmente, para la iniciación a la Apnea, se solicitará a los participantes que completen los formularios de Responsabilidad Civil y Covid 19 (en el momento de la prueba en Playa Paraná); llevar traje de neoprene si desean utilizarlo aunque no es indispensable y quienes se inscriban deben saber nadar. El resto del equipamiento será proveído por FreeDiving Patagonia.

Todos los inscriptos recibirán su certificado de participación en forma digital en los próximos días de realizado el evento.

Energía renovable

A partir del acompañamiento del Patagonia Eco Film Fest, las actividades con sonido y proyección en Playa Paraná se desarrollarán con energías renovables. En la carpa de la Secretaría de Turismo como base pero al aire libre, se proyectarán distintos cortos ambientales como así también se mostrarán las fotos participantes del concurso por los 40 años del hundimiento del Folías. También habrá actividades para los más chicos como charlas sobre energías renovables, manteniendo el distanciamiento social y el uso del tapabocas.