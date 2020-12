Polémica por la elección de Arrechea como presidente del Congreso del PJ

Por la forma en que se desarrolló el Congreso del PJ, hay mucha bronca en la mayoría de los sectores del justicialismo. José Arrechea se quedó con la presidencia del Congreso con la defensa a ultranza de Edgar Gord y Coné Díaz que instaban al resto a que acompañen la propuesta de Arrechea.

A pesar que la mayoría de los sectores y los principales dirigentes como Nancy González, Juan Pablo Luque, Florencia Papaiani y Gustavo Mac Kharty pedían una fuerte renovación en el PJ, con escaso consenso se eligió a Salvador Arrechea.

Tal fue el rechazo, que los congresales de los Departamentos de Cushamen, Tehuelche, Languineo y Futaleufú no participaron.

Ni despedida

La presidente saliente del Congreso, Natalia Ravarotto lamentó el vacío y el desconocimiento que hay en los órganos partidarios, aduciendo que se termina poniendo aplaudidores cuando encuentran a alguien que los cuestiona, “no soportan un minuto de conversación y no saben construir en disidencias, una lástima que no me dieron la palabra para despedirme”, dijo.

Perdiendo elecciones

La mayoría de los dirigentes no dudan que hay un sector que quiere seguir perdiendo elecciones, “no se puede ir a un Congreso y decir que hay unidad cuando no hablaron con todos los sectores”.

Sostuvo que fue presidente del Congreso y que nadie le dijo como se haría la renovación partidaria, “casi no hubo participación y hay muchos al que se los debe invitar y llamarlos, este tipo de cosas no ayudan y no puede ser que cuatro o cinco terminen definiendo todo porque son en las construcciones donde se forman los cuadros políticos”.

Arrechea- Yanquin

La dupla que fue votada en el Congreso está conformada por José Arrechea y Elsa Yanquin, la comarca no tiene representación en la mesa del congreso y por lo tanto votaron en contra. Según afirmó Arrechea, en diálogo con AzM Radio, los 21 congresales comodorenses votaron en bloque a favor de la lista propuesta.

Repercusiones

Ante los resultados de la elección del Congreso del PJ, las voces del descontento no tardaron en llegar. El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, a través de su cuenta de twitter cuestionó “la forma en que se está llevando a cabo por unos pocos el Congreso del Partido Justicialista no representa los valores de nuestro partido, ni a la gran cantidad de militantes peronistas que deben ser respetados, y no lo están siendo”.

También en twitter se expresó la Vicepresidente del PJ Chubut, Florencia Papaiani, al afirmar: “¡Lamentable que hayamos perdido una oportunidad única para dar inicio a una nueva etapa del PJ!”.

Otros dirigentes del justicialismo provincial, también se lamentaron a través de las redes sociales, mientras los nuevos integrantes del Congreso partidario, celebraba la elección.