Playa Unión: Intentaron robar en una casa y ya están libres

El compromiso de un vecino permitió la rápida acción de la policía de Playa Unión que logró la detención de dos individuos cuando intentaban robar elementos de una casa en pleno centro de esa villa balnearia, el pasado viernes 25 cerca de las 20 horas. Tras la audiencia de control de detenidos realizada este domingo en horas la mañana, el juez Marcelo Nieto Di Biase resolvió que uno de los individuos siga en libertad, aunque sometido a proceso, y el otro deba presentarse diariamente en la Oficina Judicial de Trelew. De no hacerlo podría ir a prisión.

Se trata de Santiago González (22) y Lucas Hube (40) que cerca de las 20 horas de esta última navidad ingresaron a una vivienda de Playa Unión con fines de robo, previo saltar un portón corredizo de unos dos metros de altura y romper el vidrio de una ventana. La oportuna atención de un vecino que los vio merodear por el lugar, posteriormente saltar el portón para de inmediato escuchar el estallido del vidrió, permitió la llegada rápida de policías de Playa Unión que detuvieron a ambos sujetos.

El hecho fue calificado por el fiscal general Fernando Rivarola como “robo agravado por escalamiento y efracción (rotura del vidrio de la ventana)”. El representante del Ministerio Público Fiscal se comprometió ante el juez Marcelo Nieto Di Biase presentar la acusación del caso de manera muy rápida teniendo en cuenta dos aspectos probatorios que permiten vincular “con claridad” a ambos individuos con el ilícito que se investiga. En primer lugar, la presencia de un testigo de todos los movimientos de González y Hube, y en segundo lugar, las manchas de sangre de González halladas en el lugar al cortarse un dedo pulgar de una de sus manos, al momento de romper el vidrio de la ventana.

En la audiencia coordinada por la Oficina Judicial de Rawson y realizada a través del sistema de video conferencia, Rivarola dio cuenta de los antecedentes penales con los que cuenta González, el más comprometido en la investigación. El defensor oficial Miguel Moyano se opuso al pedido de prisión preventiva y el juez Di Biase resolvió finalmente aplicar la medida sustitutiva que obliga éste a presentarse todos los días en la Oficina Judicial de Trelew. “Si no lo hace no dudará en dictarle la prisión preventiva”, le advirtió sobre el final de su resolución.