Papelón: Por miedo a los escraches, Arcioni cambia de lugar un acto

Un verdadero papelón se vivió esta mañana en Rawson cuando las familias de los cadetes de Policía que recibirían su sable como culminación de su estudios, debieron trasladarse del lugar donde estaba previsto el acto hasta la Casa de Gobierno, porque el gobernador Mariano Arcioni quería participar de la ceremonia, pero no estaba dispuesto a salir a calle por miedo a los escraches del que pudiera ser objeto.

Las familias de los Cadetes de Policía que egresan este año, no solo se vieron sorprendidos por el cambio de planes a último momento, sino que no dudaron en expresar su malestar al conocer los motivos de la medida.

La decisión resulta altamente llamativa, habida cuenta que semanas atrás se anunció la creación un Equipo de Custodia para el gobernador Mariano Arcioni. El objetivo es resguardar la integridad física del mandatario dentro y fuera del territorio provincial, y el servicio es obligatorio, todo el día y todo el año.

La nueva designación supone un incremento significativo en el Presupuesto asignado a la seguridad del gobernador Mariano Arcioni, que según reza el Boletín Oficial, para poder «desempeñar su cargo de manera libre, segura y eficaz», necesita de un equipo de custodios que le sigan a todas partes.