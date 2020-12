Otro rango más…

No fueron pocos los trabajadores estatales que se sorprendieron al recibir el último recibo de sueldo en el que figuran como Rango 6. “No sabíamos que la provincia había subido a muchos empleados de la administración pública el rango, pero no hay diferencia en plata”, sostuvieron aquellos que al revisar su recibo figuraba el cambio de Rango.

“Si algo le falta a este gobierno es que siga sumando rangos, ya no entendemos nada, ni que es lo que están liquidado”, advierten.