No aclares, que oscurece

Después de la publicación sobre las irregularidades en el nombramiento de Di Perna y Menchi como rectora y vicerrector, el exministro de Educación habló con varios representantes de la Asamblea para decirles que El Diario tiene interés manifiesto de desprestigiar la UDC, por pedido expreso del gobernador Arcioni, que los quiere desprestigiar y lo hace través de este medio. La catarata de risotadas no tardó en llegar y no faltó quien dijera, “este no lee ni El Diario”.