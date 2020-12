Messi se recupera de su tobillo en la Argentina

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, no regresó a España para sumarse su equipo el Barcelona y se quedará en la Argentina para completar su proceso de recuperación de dolencia en su tobillo derecho.

Esto, fue indicado por un parte médico difundido por el club “blaugrana”. De esta forma, “Lio” que había llegado al país para trasladarse a Rosario y disfrutar de Navidad con sus familiares, también estará en su tierra natal para el Año Nuevo.

Se recupera en Argentina

El delantero de la Selección Argentina, Lionel Messi no regresó a Barcelona y continuará celebrando las festividades de Año Nuevo en el país, luego de haber sido autorizado por su entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, para poder completar en Rosario la recuperación de una dolencia en su tobillo derecho.

Vale destacar que el N°10 del “Barsa” estuvo ausente en el regreso a las prácticas de este domingo en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Deslíe; teniendo en cuenta que el plantel ya se prepara para regresar a la competencia este martes ante Eibar por LaLiga.

Según publicó el Diario deportivo español Sport, el capitán del Barcelona fue autorizado por el DT para extender su estadía en Rosario y celebrará el cierre de este 2020 junto a su familia en el país; para sumarse a sus compañeros de cara al juego ante Huesca a jugarse el 3 de enero.

Asimismo, el Barcelona publicó un comunicado en el que explica que el motivo de la ausencia de Lío en la práctica de este domingo se debe a que se encuentra «completando el tratamiento de su tobillo derecho».

La institución manifestó que «está previsto que el jugador se reincorpore a los entrenamientos tras el partido FC Barcelona-SD Eibar».

Habló con La Sexta TV

En tanto, mientras descansa en Rosario, Lionel Messi dio una entrevista exclusiva al medio La Sexta TV, en las que dejó interesantes declaraciones ante el periodista Jordi Évole.

Se refirió, entre otras cosas, a como recibió la noticia de la muerte de Diego Maradona: “me llegó un mensaje de mi papá y enseguida puse la tele, empecé a ver cosas y me enteré de todo. La verdad que una locura lo que pasó, no lo podía creer. Sabíamos que Diego no estaba bien, pero nadie imaginaba que iba a pasar eso que pasó. Nadie lo esperaba, nadie lo puede creer que haya muerto, que haya pasado lo peor… Fue algo terrible, una locura”.

A la vez, confesó que “no me imagino un funeral para mí como el de Diego, ni quiero pensarlo… “, a lo que destacó que “era normal lo que pasó por lo que fue Diego, por lo que hizo por Argentina, lo que siente el argentino por él, era de esperar esa locura que fue para despedirlo, porque Diego se lo merecía todo”.

Por último y con respecto a su futuro y donde continuará su carrera, la cual deberá definir previo al 30 de junio de 2021, explicó que “siempre tuve la ilusión de vivir en Estados Unidos, de sentir esa experiencia”, contó teniendo en cuenta el ofrecimiento que existiría por parte del City Group para jugar en la MLS para New York City. Sin embargo, indicó que “hoy por hoy estoy centrado en estos seis meses que me quedan en Barcelona para luchar por lo que se pueda y no pensar en cómo terminará el año, porque no sería bueno que anticipara lo que voy a hacer”.