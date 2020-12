Menna tildó de “saqueo” al nuevo índice de movilidad jubilatoria

El diputado nacional por Chubut, Gustavo Menna, criticó en duros términos el nuevo índice de movilidad jubilatoria aprobada en el Congreso impulsado por el oficialismo, al advertir que representa un retroceso en materia de ingresos para los jubilados.

El legislador recordó que “hace exactamente un año se suspendió, a instancia del oficialismo del Gobierno, la fórmula de movilidad legal, con el argumento absurdo de que había que estudiar una fórmula mejor. Digo absurdo porque en realidad para analizar otra fórmula no era necesario suspender la fórmula que estaba vigente”.

Al respecto, consideró que “en realidad lo que se buscaba era generar un ajuste y ese ajuste tuvo lugar y lo demuestran los números, los datos. Si lo miramos desde el lado del Estado, el Estado y el Gobierno se ahorró 100.000 millones de pesos y se lo ahorró a costa de los jubilados”.

En tanto que “si lo miramos del lado de los jubilados, perdieron, claramente, por la no aplicación de esa fórmula, por haber recibido aumentos por decreto, por debajo de la inflación, que les significaron, como se explicó acá, para los que cobran la mínima haber cobrado 6.000 pesos menos a lo largo del año. Y conforme se va aumentando en la escala, haber dejado en el camino el equivalente a un mes o más de jubilación”.

En este mismo sentido, el diputado nacional de Juntos por el Cambio dijo: “Rematan esta faena trayendo a consideración este proyecto de ley. Una ley que es vergonzosa, una ley que es un expolio. Porque en el país que espera una inflación en orden del 50% para el año que viene, en el país que tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo, le están diciendo que no van a considerar la inflación a la hora de actualizar los haberes jubilatorios”.

“Los que criticaban hace tres años la fórmula que se aprobó, que se modificó y que se rasgaban las vestiduras, no les interesa ahora este comprobado saqueo a los jubilados que consolidan lo de 2020 y lo profundizan hacia adelante. Eso demuestra que lo único que los interesaba y lo único que los movía era desestabilizar a un Gobierno y tomar a los jubilados como excusa para ese fin”, concluyó.