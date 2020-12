Menna cuestionó la falta de plan del Gobierno y el creciente endeudamiento

El diputado nacional Gustavo Menna se manifestó al respecto de la situación económica y financiera de Chubut. Más precisamente, hizo referencia a la toma de deuda por parte de la administración de Mariano Arcioni, indicando que “hay componentes que vienen de antes, como es el BOCADE, y deuda de más corto plazo en dólares que ha emitido este Gobierno”.

Además, apuntó que “a falta de una manera de pensar en salir de este desastre que tiene la Provincia, en donde hemos llegado al colmo que los aguinaldos de junio de 2020 se van a terminar de pagar en febrero de 2021, algo que no tiene antecedentes en ninguna provincia”.

“El único recurso al que se ha apelado es a seguir endeudando a la Provincia con emisiones de letras en pesos, que son emisiones de corto plazo. Hace poco tiempo nos enteramos casi tangencialmente, porque el Gobierno no hizo ningún anuncio, de que se había emitido letras por 34,5 millones de dólares, con vencimiento en abril de 2023 y con una tasa de interés en dólares”, apuntó el diputado de Juntos por el Cambio en una entrevista con Canal 9 de Comodoro Rivadavia.

En este mismo sentido, el representante de Chubut en la Cámara Baja del Congreso de la Nación remarcó que “también se dijo que esto fue por una autorización legislativa, que yo no encuentro. La deuda la emite el ministro de Economía, ni siquiera el Poder Ejecutivo y la ley a la que se hace referencia como autorizante a ese endeudamiento, es de 2012, lo cual habla por si solo en la falta de consistencia del argumento”.

En lo que tiene que ver con la deuda del BOCADE remarcó la renegociación, aunque pidió “ver la letra fina de ese anuncio. Pero en lo que anuncia el propio Gobierno, falta a la verdad, porque dice que es una renegociación exitosa y se ahorraron 169 millones de dólares. Esto es falso, porque el acuerdo, tal como se anunció, no implica quita de la deuda. El stock de deuda sigue siendo el mismo”.

Además, agregó que “los intereses del 7,75 tampoco se bajan, salvo para el primer año, que es una baja muy modesta al 7,24. Lo que en realidad se logró fue bajar los vencimientos de los tres años que le restan a este Gobierno Provincial (2021, 2022, 2023), donde los vencimientos bajan un 90%, pero eso no es una quita de capital. Esos vencimientos se trasladan al 2024, 2025 y 2026, por lo cual el Gobernador que asuma en 2023 va a tener que pagar la deuda que ya estaba comprometida, más lo que se patea para delante de estos tres años”.

“Es una solución, y hasta cierto punto, para el Gobierno, no para el Estado provincial, que va a seguir hipotecado cuatro años más”, enfatizó el diputado nacional de Juntos por el Cambio.