Menna criticó la pérdida de una inversión millonaria en energía eólica para Chubut

El diputado nacional chubutense Gustavo Menna lamentó la rescisión del contrato para la construcción de un parque eólico en Pampa del Castillo y que preveía una inversión de 130 millones de dólares, con la consecuente generación de fuentes de trabajo. El legislador atribuyó la situación a la suspensión, por parte de Nación, de la obra del Nodo de acceso al Interconectado en Comodoro Rivadavia, y sobre la cual la Provincia no hizo los reclamos correspondientes.

“Lamentablemente tenemos un Gobierno Provincial sometido a Nación y desinteresado de todo lo que tiene que ver con el desarrollo y las obras de infraestructura. Por esa razón no reclama por estas obras y deja que se pierda una inversión privada de más de u$s100 millones”, dijo Menna al respecto.

El diputado nacional del bloque UCR-Juntos por el Cambio repasó que “gracias a las modificaciones de la Ley Guinle y la decisión del Gobierno anterior, la Argentina pasó del 0,5% de energías renovables en la matriz energética a más del 8%”.

Sin embargo, marcó, “el actual Gobierno desandó ese camino. Degradó la Subsecretaría a Dirección y suspendió obras estratégicas para seguir desarrollando el sector”.

Entre las obras suspendidas se encuentra la Estación Transformadora Comodoro Oeste, “lo que llamamos el ‘Nodo’ de acceso al Sistema Interconectado”, explicó Menna.

“Habíamos logrado que comenzara a superar esa deuda con Comodoro, habíamos peleado por incluir esa obra en el presupuesto y el Gobierno de Alberto Fernández suspendió sin plazo la licitación que se iba a abrir en marzo de 2020”, lamentó.

A esta suspensión, agregó, “el Gobierno Provincial la dejó pasar sin reclamar, y cuando presenté un pedido de informes a Jefatura de Gabinete, desde la Provincia dijeron que lo tenían solucionado”.

Pese a ello, indicó, “pasados 10 meses de la obra no hay ni noticias; y eso no solo deja a Comodoro en situación de fragilidad de abastecimiento energético, sino que además hace que se pierdan inversiones privadas”.

“Es el caso -marcó- del parque eólico de 100 MW que en el marco de la licitación del Plan Renovar iba a hacer la empresa Enel Green Power, con una inversión de u$s130 millones, en la zona de Pampa del Castillo”.

Menna manifestó al respecto: “No estamos hablando de cuentos de inversiones chinas, sino de algo concreto y adjudicado que se iba a concretar tal como se concretaron tantos otros parques en nuestra región en los últimos cuatro años”.

Pero “como no está el Nodo ni hay planes ciertos de hacer lo comprometido por el Estado Nacional en la licitación, la empresa rescindió ese contrato y con eso se pierde una oportunidad de desarrollo y de mano de obra para la región en un momento tan necesario”.