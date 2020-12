“En 2020 sólo hubo aumento de sueldo para el Gobernador”, arremetió el procurador General, Jorge Miquelarena. La ley que congela los sueldos del Poder Judicial está siendo estudiada por presunción de inconstitucionalidad. En ese contexto, el Procurado hizo declaraciones a Radio 10 en las que afirmó, “los únicos que se subieron el sueldo este año fueron el gobernador y sus empleados, porque el resto de los Poderes del Estado, no solo no recibieron un aumento, sino que perdieron el 40% de su salario por la inflación”, afirmó, exponiendo a las autoridades del Ejecutivo Provincial, y no dudó en responder a los dichos del ministro Grazzini al indicar que “cobran lo mismo que los jueces, pero se pueden poner un estudio jurídico por la tarde”, ironizó.