Massoni considera que Chubut debe convertirse en productora de cannabis

El ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, destacó la aprobación de la ley que autoriza el cultivo de cannabis medicinal en Chubut, apuntando que “no tuve oportunidad de leer ese proyecto. El proyecto que había diagramado el Poder Ejecutivo creo que está todavía a la firma del Gobernador (Mariano Arcioni)”.

“Tendríamos que ver esto, ver de compatibilizar, porque yo soy de los que cree que Chubut, que ha sido pionera en el tratamiento de este tipo de normativas, tiene que ser pionera también en la producción de cannabis para uso medicinal y científico. Que no se equivoquen, que no es para uso recreativo”, enfatizó.

Diferencia con algunos lineamientos

Además, el ministro de Seguridad pidió que esta iniciativa se ejecute con “una regulación muy profunda. Nosotros tenemos que ser una Provincia que le garantice a todas aquellas personas que están enfermas una muy buena calidad del producto de aceite de cannabis como para que traten sus enfermedades”.

En cuanto a los lineamientos de la ley aprobada por la Legislatura, que prevén que cada persona que sea autorizada pueda producir su propio cannabis, Massoni dijo: “Ahí ya no estoy tan de acuerdo porque es muy difícil controlar al particular. Es muy difícil controlar que lo está haciendo para la utilización del aceite de cannabis y no para el uso recreativo o comercialización”.

Cargamento de test para Covid-19

Por otro lado, Massoni se manifestó respecto a la información que circuló durante las últimas horas en distintos medios sobre la aparición de un cargamento con insumos para detectar Covid-19. Al respecto, aclaró que la investigación está siendo desarrollada por el Ministerio Público Fiscal.

Al margen de esto, el titular de la cartera en cuestión detalló que el fiscal Omar Rodríguez se ha comunicado con él “por la importancia y por el valor que tiene ese cargamento, con el fin de que le demos custodia policial, consigna que estamos llevando hasta el día de hoy como para preservar lo que es el mismo”.

No obstante, aclaró que “no me puedo meter en lo que es el fondo de la investigación, pero sé que el fiscal Rodríguez, producto de una denuncia realizada por el ministro de Salud (Fabián Puratich) está llevando adelante lo que es la investigación”.

Reuniones sociales

Por último, el encargado del Ministerio de Seguridad de la Provincia fue consultado sobre las proyecciones que se hacen de cara al fin de semana largo que está comenzando y la posibilidad de avanzar contra fiestas clandestinas. En este sentido, remarcó que “se ha modificado el decreto y se aprobaron las reuniones familiares de hasta 20 personas”.

“Nosotros no estamos interviniendo mucho, salvo cuando vemos que hay un desmanejo y se contrapone con lo que son los protocolos y se pone en riesgo la salud pública. Nosotros vamos a seguir trabajando con la prevención delictual, prevención de accidentes y con la colaboración que nos está dando Defensa Civil con los controles de transportes peligrosos”, concluyó Massoni.