Más de 6.700 mujeres fueron víctimas de muertes violentas entre 2017 y 2019

En Argentina, 6.723 mujeres fueron víctimas de muertes violentas entre 2017 y 2019, reveló un informe difundido por el Ministerio de Seguridad, que incluyó homicidios dolosos y culposos, suicidios y muertes en eventos viales.

El Informe Nacional Violencias Extremas y Muertes Violentas de Mujeres fue presentado por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y su par de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

“Esta presentación es muy importante para nosotras, sobre todo en víspera del debate de una ley que tiene que ver con la reivindicación de los derechos de las mujeres (en relación al proyecto de legalización del aborto)», indicó Frederic.

El estudio fue realizado por la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad «como un insumo fundamental para seguir trabajando articuladamente con el Ministerio que conduce Elizabeth”, agregó.

El relevamiento incorporó a mujeres víctimas de muertes violentas reportadas al Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) que recolecta información sobre hechos presuntamente delictuosos registrados por las fuerzas policiales, las federales de seguridad y otras entidades oficiales del país.

El informe

El informe detalló que en 2017, murieron en forma violenta 2.312 mujeres; en 2018, fueron 2.287, y el año pasado, 2.124.

Es decir, 6.723 muertes violentas de mujeres entre 2017 y 2019.

La muertes viales son las predominantes, seguidas por los suicidios, homicidios dolosos y, con las cifras mas bajas, homicidios culposos por otros hechos.

Al analizar los homicidios dolosos -muertes causadas en forma intencional- del trienio, el informe contabilizó 1.222, con un promedio de 400 por año.

La última estadística, del año pasado, registró para este tipo de delito 412 víctimas.

El 57,04% de los homicidios dolosos de mujeres ocurrieron en su domicilio particular y el 21,12% en la vía pública.

En cambio, el 48,8% de los homicidios dolosos de varones fueron en la vía pública y el 22,3% en su domicilio particular.

En cuanto a vínculos, identificó que el 42,5% de las mujeres asesinadas, tenían una relación de pareja o ex pareja con el presunto victimario.

Pero, en el caso de las víctimas varones es totalmente distinto ya que sólo el 2,7% tenían un vínculo de pareja o ex pareja con su victimario o victimaria.

De las 412 víctimas de homicidios dolosos de 2019, 226 (54,8%) fueron femicidios directos, a los que se sumaron 14 (3,4%) femicidios vinculados, es decir personas asesinadas por un varón para causar daño a la mujer.

El hogar sigue siendo el lugar mas inseguro para las mujeres en situación de violencia, ya que el 62,4% de los femicidios ocurrieron en su casa.

Al analizar las víctimas fatales en eventos viales, durante 2019 se registraron 896 muertes de mujeres en este contexto.

De ese total, el 47,5% eran acompañantes (426), de las cuales 148 se encontraban en un automóvil y 109 en una motocicleta.

En un 27,5% eran conductoras, 15% peatonas y 6% pasajeras.

Las víctimas de sexo masculino presentaron una distribución inversa: 73,7% eran conductores y 12,1% acompañantes.

El informe oficial también incorporó las tentativas de homicidio doloso.

«Se trata el único indicador que no refiere a víctimas letales y que se incluye por su importancia para el diagnóstico de las violencias que sufren las mujeres», detalló el documento estadístico.

Fueron 986 las mujeres que estuvieron en esta situación en los tres años relevados.

Gómez Alcorta contó que cuando asumió como ministra «la escasez de información veraz y precisa, una de las principales carencias con las que nos encontramos» y destacó que este tipo de informes «sirve para fortalecer y diseñar las políticas públicas. Nos va a permitir trabajar en la prevención y evaluar las situaciones de riesgo”.

Y, en el mismo sentido, se pronunció la ministra de Seguridad que señaló que «esta información nos obliga a mejorar nuestras políticas para responder y evitar las agresiones contra las mujeres”. (Fuente: Télam)