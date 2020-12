Martina Torres continúa buscando su lugar en el Pre Mundial

Colombia será el escenario a fines de enero principios de febrero 2021, de lo que será el Pre Mundial de categoría U19 de básquet femenino.

De cara a tal competencia, se encuentra entrenándose la pre Selección Argentina, que tiene como integrante a la jugadora chubutense Martina Torres.

Entrenándose con la “albiceleste”

El Centro Nacional de Alto Rendimiento, es escenario desde hace algunas semanas, de los entrenamientos que desarrolla la Pre Selección Argentina Femenina U19 de básquetbol.

El Pre Mundial en Colombia, es el objetivo ahora el cual se entrenan las jugadoras pre seleccionadas por Gregorio Martínez y su Cuerpo Técnico, quienes lideran no solo a las juveniles sino también a las Mayores.

Forma parte de este conjunto nacional, la jugadora chubutense, oriunda de Racing Club de Trelew, Martina Torres: para la representante “Académica” hoy en día jugadora de Lanús, no es nueva su presencia en un proceso de Selección, ya que registra pasos por las U16 y U17 en Sudamericanos y Mundiales.

Martina junto a sus compañeras, transitan por estos días de intensos entrenamientos, practicando de lunes a sábado, de 9 a 13 horas, en el Gimnasio del CENARD como así también en el hotel donde están alojadas y cumpliendo los protocolos indicados para los entrenos en deportes de equipo.

El Pre Mundial en Colombia, se jugará entre el 25 de enero hasta el 4 de febrero. Vale destacar que las jovencitas que comanda Martínez, de las cuales se realizaron un “corte” de tres deportistas, cumplen con un cronograma de entrenos en los que dedicarán al 5 vs 5, mientras que miércoles y jueves practican tiro y pesas.

Tras dos meses de trabajo en el Cenard, siguiendo los protocolos sanitarios que han permitido no tener casos de Covid-19, el coach Gregorio Martínez decidió achicar el plantel y las desafectadas fueron Dana Borden (de General San Martín, Mendoza), Oriana Bangert (Centro Galicia, FeBAMBA) y Lola Festa (Sportivo Avellaneda, Santa Fe)

A mediados de diciembre, se realizará un parate, que le permitirá a las jugadoras descansar en su hogar junto a su familia, para regresar a los entrenos los primeros días de enero ya con listado definido para el Pre Mundial y posteriormente emprender rumbo a tierras cafeteras.

Para Martina Torres, esta preparación es más que especial, ya que si bien cuenta con experiencia en anteriores procesos, este es el primero en su categoría, siendo jugadora importante en el diagramado del coach Martínez; por lo que sus posibilidades de ser parte del Pre Mundial son grandes.

En lo personal, Martina se encuentra cursando las últimas clases de su último año de la educación Secundaria; por lo que en los próximos días cumplirá con el acto de colación y estará lista para afrontar un nuevo camino en su formación como profesional.

Las convocadas son

Baccarelli, Giuliana – 1m65 – Obras Sanitarias – FeBAMBA

Bazán, Agustina – 1m73 – Ben Hur de Rosario – Santa Fe

Buzzetti, Georgina – 1m86 – Club Lanús – FeBAMBA

De Giorgi, Catalina – 1m84 – Centro Galicia – FeBAMBA

Marín, Agustina – 1m68 – Obras Sanitarias – FeBAMBA

Maza, Milagros – 1m69 – Libertad de Sunchales – Santa Fe

Michel, Victoria – 1m82 – Unión Florida – FeBAMBA

Saravia, Delfina – 1m74 – Unión Florida – FeBAMBA

Vilches, Magalí – 1m80 – Centro Galicia – FeBAMBA

Huici, Tiziana – 1m70 – Tomás de Rocamora – Entre Ríos

Kolff, Natassja – 1m84 – Centro Española de Plottier – Neuquén

Navarro, Iara – 1m88 – Talleres de Paraná – Entre Ríos

Paoletta, Julia – 1m66 – Obras Sanitarias – FeBAMBA

Sampietro, Lucila – 1m76 – Vélez Sarsfield – FeBAMBA

Tondi, Natalia – 1m72 – Vélez Sarsfield – FeBAMBA

Torres, Martina – 1m79 – Club Lanús – FeBAMBA

Yaciura, Fiamma – 1m70 – Deportivo Berazategui – FeBAMBA

Del Bosco, Federica – 1m77 – Campobasso – Italia