Mamet analiza encabezar una nueva alternativa política para Trelew

El empresario trelewense Pablo Mamet se manifestó respecto a la situación actual que está atravesando Chubut, en el marco de la crisis económica y financiera. En este contexto, el especialista hizo referencia a la situación particular que está atravesando la ciudad valletana, afirmando que las cuestiones económicas generales siempre estuvieron vinculadas con la actividad pública.

En tanto que la demora actual en el pago de los salarios para con los trabajadores de la Administración Pública ha generado una complicación en el sector privado, según aclaró. Al mismo tiempo, indicó que el sector de la construcción “es como una burbuja y muchas veces en las crisis es cuando mayor actividad hay, porque es cuando se empieza a utilizar más que como una actividad comercial como un ahorro”.

Empleo público

Además, Mamet apuntó, en una entrevista con Cadena Total, que “no sirve de nada que sea la única actividad, o una de las únicas, que funcione cuando el resto no está funcionando y cada vez es más difícil sostener el comercio en Trelew”.

El también ex ministro de Producción de Chubut remarcó que la crisis actual podría sortearse o superarse con planificaciones a largo plazo. Para la situación particular de Trelew, solicitó que se contrate mano de obra local y que se de previsibilidad a los trabajadores de la ciudad.

Reconversión de Trelew

Al ser consultado sobre el impacto directo que tienen los incumplimientos del Gobierno Provincial en la economía de la localidad valletana, el empresario dijo: “Si yo pensase que Trelew la única alternativa que tiene es la Administración Público, creo que yo no estaría viviendo en Trelew. Ninguna ciudad puede tener como único objetivo vivir de la Administración Pública”.

“Yo creo que Trelew tiene las herramientas para poder lograr ser nuevamente esa ciudad de desarrollo que alguna vez fue. Se tiene que reconvertir como en su momento fue el Parque Industrial a través de la actividad textil”, enfatizó.

Perspectiva política

En otro orden, Mamet brindó su lectura respecto al panorama político que vive Chubut. En primera medida recordó que no está participando activamente en Chubut Somos Todos, partido del que fue parte.

En tanto que apuntó que actualmente está trabajando en una nueva propuesta que podría estar encabezada por él mismo, según sus propias declaraciones. “Estamos alejados del día a día del partido (Chubut Somos Todos) por no sentirnos representados. Son otras formas de pensar, otros criterios. Nosotros miramos la política desde otro lado y hoy por hoy no participo”, agregó.