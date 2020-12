Mal pronóstico

Comienza el fin de semana largo con turismo intercomarcal autorizado, se espera un intenso movimiento en las próximas horas entre ciudades de Chubut. Gran expectativa hay sobre la cantidad de visitantes que recibirá Playa Unión, ya que aún con restricción de circulación ha estado colmada en días soleados. El punto es que el balneario comenzará la temporada de verano sin guardavidas en la playa, y eso no parece un buen augurio. El secretario de Gobierno del municipio capitalino, Carlos Gazzera dijo que se intentó llegar a un acuerdo salarial con los guardavidas pero no llegaron a buen puerto. No se descarta que Gazzera encabece la lista de cambios en el gabinete de Damián Biss, quien ya pidió la renuncia a todo su equipo para evaluar la gestión.