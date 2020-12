Madryn: La recaudación municipal del sector comercial cayó un 50%

La secretaria de Hacienda de Puerto Madryn, Vanesa Cabrera, se refirió a los niveles de recaudación registrados durante el 2020 y explicó que la misma disminuyó en el orden del 50%, mayormente canalizada en el segmento comercial y no en los contribuyentes particulares.

En diálogo con la prensa, Cabrera comentó que se trató de «una situación muy compleja e inesperada, no estábamos preparados obviamente, pero seguimos trabajando más que nada sobre aquellos sectores donde las actividades todavía no se han reactivado; acompañando a cada vecino con cada situación particular».

Analizan prorrogar beneficios

A su vez, recalcó que «estamos analizando todos los beneficios que se han dado hasta ahora para ver si alguno tendrá prórroga después del 31 de enero, es un trabajo que la Dirección de Rentas está realizando a través de reuniones, así que seguramente en los próximos días anunciaremos algunas medidas».

Fluctuaciones

El efecto de la pandemia fue inevitable: «Que hayan estado los comercios cerrados tanto tiempo ha repercutido en las arcas municipales, eso fue inmediato y en los meses siguientes también se vio reflejado. Por eso, todas las medidas que se han ido tomando fueron para acompañar al vecino y para que se pueda mejorar la recaudación», expuso.

Consultada sobre la baja en la recaudación, precisó que «ha ido fluctuando en los distintos meses, pero hablamos de casi un 50% en la baja de recaudación en la parte comercial, si bien el Impuesto Inmobiliario y el Automotor, con los beneficios que se han ido ofreciendo, ha ayudado para que no caigan tanto dichos tributos».

Altas y bajas

Por otro lado, la contadora planteó que «siempre destacamos que la parte comercial es la de mayor recaudación para el Municipio, y es la que más se vio afectada».

En cuanto a las altas y bajas comerciales, Cabrera puntualizó: «Lo que nos ha permitido la pandemia es que algunos rubros que no estaban habilitados y demás, o donde había mucha competencia desleal, los mismos tuvieran que regularizar su situación ante el Municipio ante la necesidad de aplicar protocolos. Eso nos ha permitido corregir esa situación en algunas actividades. Por eso, si bien muchas actividades se daban de baja, otras se regularizaban», concluyó.