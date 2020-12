Luenzo: «Nadie promueve el aborto, estamos a favor de la vida»

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo expresó que «nadie promueve el aborto, estamos a favor de la vida» y remarcó que «no se trata de una opción aborto sí o aborto no, estamos hablando de aborto en el marco de la clandestinidad o aborto en el marco de un Estado con una política sanitaria».

Así lo indicó luego de acompañar con su firma el dictamen de mayoría a favor del proyecto para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que avanzó en el Plenario de Comisiones de Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales.

«Los derechos de la mujer son progresivos y se está avanzando y esto va a ser ley. No es un pronóstico. Es un deseo. Es una mirada de lo que está pasando. Confío en que tengamos ley en diciembre. Vamos a trabajar estos días para eso porque queremos terminar con el concepto de criminalización sobre la mujer que es del siglo XIX», señaló a continuación.

Luenzo llamó a «encontrarnos en un debate que tiene que ser superador como sociedad» y exhortó a «sostener las diferencias en un marco de respeto, sin descalificaciones». «Disentir es lo que nos tiene que ordenar y si hay una huella que nos tiene que dejar este debate es la huella del respeto», añadió.

En relación al proyecto, el legislador nacional indicó que se está tratando de que «la mujer decida sin que el hombre se involucre en esta cuestión» y lamentó que haya «una visión machista sobre lo que tiene que hacer la mujer con su cuerpo». «Esto lo digo para que lo podamos debatir y para que podamos terminar de una vez por todas con este paradigma», afirmó.

Asimismo, consideró que «el debate se ha quedado cristalizado en lo que fue el tratamiento de 2018 donde se perdió por una votación circunstancial en Senado, pero donde se ha ganado una batalla social, se ganó en la calle».

No obstante, remarcó que durante el tratamiento en la cámara alta «se han incorporado testimonios muy interesantes como han sido los expositores por España y México que han contado muy claramente que la interrupción del embarazo allí lejos de aumentar los abortos los disminuyó».

«Incluso tanto la Secretaria de Igualdad de España, Noelia Vera como también la antropóloga mexicana Marta Lamas Encabo, antropóloga y catedrática del Instituto tecnológico Autónomo de México (ITAM) que es una de las militantes más destacadas de su país en defensa de la igualdad han develado que la mayor parte de los casos de interrupción voluntaria se dan antes de las 9 semanas».

«En ese sentido, también hemos escuchado el testimonio de lo que está pasando hoy en la Argentina. Y por ejemplo desde el CIPPEC y en base a lo que nos aportó la Directora del Programa de Protección Social, Gala Díaz Langou, se ve que toda la evidencia respalda esta experiencia internacional. O también la de Luciana Sánchez con su iniciativa “Más información, menos Riesgos” del grupo “Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto” que brinda asistencia e información a personas gestantes con embarazos no deseados y que ha contado en el Senado su trabajo con ellas, sus sentimientos», completó.

Además, contó que durante el debate «el Presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU, Luis Pedernera, sostuvo que el proyecto está alineado con las recomendaciones del organismo de 2018 y expresó la necesidad de que haya educación sexual integral en todos los niveles de educación de la Argentina». «Pedernera nos dijo que la IVE que era un paso adelante para tener una salud pública de mejor calidad», comentó el chubutense.

Por otro lado, Luenzo sostuvo que «el aspecto fiscalista que esgrimen algunos para votar en contra el proyecto ha sido totalmente desarticulado por el ministro de Salud, Ginés González García, la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, y la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, pero además ha aportado cifras muy contundentes la subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nacion, Sonia Tarragona».