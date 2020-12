Luego de la polémica, la UAR levantó las sanciones a los tres “Pumas”

Este jueves, se conoció a través de un comunicado oficial, que la Unión Argentina de Rugby, le levantó las sanciones a los tres rugbiers que fueron apartados del equipo ante la aparición de tuits de hace casi unos 10 años.

Se trata de Pablo Matera, Guido Petti Y Santiago Socino, quienes finalmente no recibirán sanción y continuarán a disposición del plantel. Sin embargo, el Head Coach Mario Ledesma, no los utilizará para el juego ante Australia de este sábado.

Marcha atrás con sanciones

La Unión Argentina de Rugby decidió levantar la sanción a los jugadores Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino; por lo que podrán ser tenidos en cuenta para el juego del Tri Nations de este sábado ante Australia; aunque su entrenador Mario Ledesma, indicó que no los utilizará.

Desde la UAR se realizó el anuncio luego de que se desatara una fuerte interna entre los directivos y los jugadores de “Los Pumas”, quienes se mostraron disconformes ante la sanción hacia los tres rugbiers.

Todo surgió este lunes, cuando se dieron a conocer mensajes publicados en Twitter por los tres jugadores: Matera, Petti y Socino, de tinte discriminador, que generaron un gran revuelo; a lo que incluso la UAR definió quitarle la capitanía a Matera y suspender a los jugadores «indefinidamente».

La Unión Argentina de Rugby se expresó a través de un comunicado oficial este jueves, en el que se indica que “durante la declaración, los tres jugadores manifestaron su profundo arrepentimiento, reiteraron el pedido de disculpas, ratificaron que no es lo que piensan y que fue un acto imprudente propio de la inmadurez. Sin embargo, se hacen plenamente cargo y responsables, por lo que se pusieron a disposición de la Comisión para que se investiguen las circunstancias y buscar enmendar el daño causado”.

Agrega el parte de prensa que “el proceso disciplinario continúa y la Comisión arribará a una resolución final en los próximos días de acuerdo con los tiempos del procedimiento, en esta primera instancia considera que el sostenimiento de las medidas preventivas resultan innecesarias, por lo cual resuelve levantar la suspensión de los tres jugadores y restituir la capitanía de Pablo Matera”.

Cierra el informe que “la UAR y el plantel tienen roles y responsabilidades distintas pero un mismo objetivo: hacer que el rugby siga creciendo como deporte. El camino de una reflexión profunda sobre ciertas prácticas asociadas a nuestro deporte, iniciado a principios de año con el programa Rugby 2030, no tenemos dudas de que demandará tiempo. Y requiere, tanto por parte de la dirigencia como del plantel, dar señales contundentes en el momento justo”.