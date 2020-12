Lo que otros, no dicen

Tras la publicación de El Diario acerca de las presuntas irregularidades en la Universidad del Chubut, muchas fueron las voces que se expresaron en contra del modo en que se conduce la institución. Una de las críticas más duras, provino de un ex rector de la UNPSJB, quien a través de su cuenta de twitter expresó: “Se quiera o no, se acepte o no todo en esa institución es una irregularidad. Desde los absurdos fundamentos de su creación. Es parte de la deuda que no se sabe, a que se aplicó. Estafa al pueblo chubutano, a estudiantes y a profesores. Y refugio de ñoquis”, sentenció el académico, Juan Manuel Gil, sin eufemismos.