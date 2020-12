Licencia especial para trabajadores de Salud

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, anunció este lunes que se otorgará un descanso excepcional a los trabajadores de la salud, sin modificar de alguna manera las licencias ordinarias.

“Por Resolución Conjunta de Jefatura de Gabinete y Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, lxs trabajadorxs de salud gozarán de un ´Descanso Excepcional Covid 19´ de 12 días corridos, fraccionables en dos veces, remunerados, que no afectará las licencias ordinarias”, precisó el funcionario. “Se lo merecen”, concluye el mensaje.

El ministro de Salud bonaerense mostró su preocupación por la situación sanitaria, «vamos a tener una segunda ola», advirtió el sanitarista y pidió evitar que «masivamente se instale el descontrol».

«Esa segunda ola puede ser sobre gente que tiene más de sesenta años o no. Si vamos haciendo que la circulación sea solamente sobre gente que en general no tiene causas graves, eso nos ayuda a bajar la circulación del virus en la gente que tiene más peligro», aseguró el ministro y agregó que si bien los casos «siguen bajando», no saben «hasta dónde llegarán».