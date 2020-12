Ley de aborto: finalizaron las exposiciones y el miércoles se emitirá dictamen

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que debate el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo ingresó este jueves en la última etapa de recepción de testimonios de expositores, con el quinto bloque de diez oradores. En esta tanda se presentaron Mariela Bielski; Soledad Bustos; Marina Femenía; Analía Pastore; Luis Ernesto Pedernera Reyna; Marcelo Riera; Patricia Rosemberg; Jorge Sennewald; Laura Vargas y Roberto Votta.

Rosemberg, exdirectora de la «Maternidad Estela de Carlotto», señaló: «Estamos comprometidos con la idea de que las mujeres puedan defender la vida, la salud, puedan decidir y tomar decisiones con la libertad de todas las opciones que tienen, y por eso me parece importante que esta ley de IVE venga con el marco de la Ley de los 1000 días». «Cada vez hay más médicos y médicas que queremos acompañar y asistir situaciones de aborto, que necesitamos formarnos para eso. La decisión es de la mujer y nosotros tenemos que garantizar que sea de forma segura», agregó.

En contra del proyecto, Votta, médica del servicio de Obstetricia del Hospital Cosme Algerich, expresó: «El aborto no es la solución, deberíamos aumentar el esfuerzo en la educación sexual. Los médicos obstetras hace mucho tiempo que hablamos del feto como persona, como un segundo paciente, y como persona tiene el más grande de todos los derechos de un individuo, el derecho a la vida».

Pedernera Reyna, del Comité sobre los Derechos del Niño, dijo que «son terribles los testimonios que hemos recibido de niñas violadas, abusadas sexualmente, obligadas a parir por diferentes cuestiones y las dilaciones de un sistema de justicia que no llega a atender los tiempos de la infancia».

Riera, profesor universitario y exministro de Salud de San Luis, expresó su opinión en contra del proyecto, al considerar que «los conocimientos científicos sobre el neo-concebido en su primera fase de existencia unicelular nos permiten tener la certeza de que se trata de un nuevo ser humano, diverso y distinto de sus padres».

Bustos, subsecretaria de Atención Primaria del del municipio bonaerense de Quilmes, reivindicó la iniciativa: «Es un problema de salud pública y el Estado debe garantizar siempre el acceso a la salud. Hemos incrementado el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la ILE; pero este acceso a la salud integral no puede ser un privilegio de un municipio».

El pastor evangélico Sennewald remarcó: «Veo un proyecto que no armoniza con nuestro Código Civil, con nuestra Constitución ni con los tratados internacionales que son pro-vida. Nadie puede refutar que el aborto siempre es la interrupción de una vida».

Al término de las exposiciones se programaron las primeras intervenciones de los diputados, que continuarán durante toda la jornada del viernes. La firma del dictamen se realizará el miércoles próximo. (Fuente: Télam)