Legislatura: analizan un sistema de sesiones mixtas para 2021

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) dentro de la Legislatura de Chubut, Manuel Pagliaroni, hizo declaraciones al respecto del funcionamiento de la Unicameral durante los últimos meses y también hizo algunas proyecciones de cara al futuro inmediato.

Las últimas sesiones del año en curso se desarrollaron de manera virtual, al igual que los encuentros en las comisiones correspondientes. En tanto que aún no hay fechas específicas del retorno de las labores presenciales, al tiempo que la mayoría de las Legislaturas de otras provincias ya lo han hecho.

Al respecto de esta situación, el diputado provincial opositor dijo que hacer anuncios es “especular”, mientras que también sostuvo que “lo deseable es que las sesiones sean presenciales, al menos algunas. También es cierto que con las sesiones virtuales hay mucha más presencia de diputados que cuando son presenciales, por los viajes de cada uno y hay algunos diputados que viven a 700 u 800 kilómetros de Rawson. No es lo mismo para los que vivimos a 15 o a 24”.

“Hay que analizar y hacer sesiones mixtas. Todo lo que hemos aprendido este año y a la fuerza, porque yo nunca había participado de un Zoom, no sabía ni lo que era y ahora hago dos o tres reuniones por día. Creo que muchos hemos aprendido y esos elementos tecnológicos, que además son muy baratos, hay que aprovecharlos”, apuntó.

En esta misma línea, insistió con que una sesión presencial representa gastos para el Poder Legislativo, como es el caso del combustible, viáticos de choferes, personal por horas extras. Sobre esto, consideró que “hay que evaluar todo, porque la presencialidad es importante pero quizás haya que buscar algún sistema mixto, o algunas sesiones particulares hacerlas presenciales y otras no. Habrá que discutirlo el próximo año”.

De esta manera, el presidente del bloque de la UCR no descartó que la Legislatura de Chubut continúe realizando sus labores y sus sesiones de manera virtual, o al menos en algunos casos específicos. Esto sería al margen de la situación epidemiológica y podría continuar luego de que finalice la pandemia.