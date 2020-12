La sordera debilita

Natalia Ravarotto expresó su malestar tras el Congreso del PJ, y envió una misiva donde afirmó “como presidenta mandato cumplido de la Mesa del Congreso de PJ me negaron hablar y lo haré por este medio, amo a los compañeros que no claudican en la lucha, pero pese a los caprichitos de unos pocos siguen adelante en las construcciones territoriales. Espero que los y las congresales que asumieron estén a la altura de las circunstancias, que defiendan su representación. El arreglo de pocos no gana lecciones. Admitieron una votación que no fue nominal y me expulsaron de la reunión justo cuando empezaba hablar. Se votó, una mesa ya armada y nadie pudo debatir”, advirtió la dirigente al pedir por la construcción partidaria de cara al electorado.