La Corte confirmó la condena de Boudou y podría volver a la cárcel

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena del ex vicepresidente Amado Boudou por quedarse con la imprenta Ciccone de manera irregular. Con un fallo unánime dejaron a Boudou al borde de volver a la cárcel, ya que el Tribunal Oral 4 que lo juzgó y condenó le había impuesto una pena de 5 años y 10 meses de prisión efectiva por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Con esta decisión, el ex vice queda a un paso de volver a prisión común y dejar el arresto domiciliario que le otorgaron durante la pandemia. El trámite no es automático y deberá ser iniciado por la fiscal de ejecución Guillermina García Padin. Si la defensa de Boudou se opone, lo resolverá el juez de ejecución penal Daniel Obligado quien le dio la domiciliaria.

Aunque Obligado también puede hacerlo directamente sin esperar el pedido de la fiscal. Con la decisión de la Corte, el ex vice ya no tiene más instancias para apelar la sentencia. De hecho, para dejar firme la condena a Boudou, la Corte rechazó los recursos de queja presentados por su defensa. Habían llegado hasta la el máximo tribunal con un antecedente en contra. La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en segunda instancia, ya había confirmado por unanimidad las condenas de todos los acusados en el caso Ciccone.

El fallo de Casación no solo había confirmado la condena de Boudou sino la de los otros acusados. Allí estaban su mejor amigo y socio José María Núñez Carmona; el ex dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone; el ex asesor de Ricardo Echegaray, Rafael Resnick Brenner; el ex asesor de Boudou, Guido Forcieri y Alejandro Vandenbroele. Estos último tres habían tenido penas de menos de tres años que quedaron en suspenso.