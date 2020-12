“La Banda” se mide ante “la Lepra” mendocina

Esta tarde de sábado, desde las 17:10 horas, Guillermo Brown jugará por la 3° Fecha del Torneo de Transición dela Primera Nacional, ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

El DT browniano Marcelo Broggi, no realizaría variantes con respecto al once inicial que salió a jugar ante Mitre el pasado fin de semana. Dirigirá Rodrigo Rivero.

Brown quiere sumar fuera de casa

La Primera Nacional inició la 3° Fecha del Torneo de Transición, con encuentros durante este viernes, en una programación que tendrá continuidad durante este sábado y culminará el domingo.

Esta tarde de sábado, Guillermo Brown de Puerto Madryn, visitará Mendoza, para medirse ante Independiente Rivadavia en el encuentro que comenzará desde las 17:10 horas a jugarse en el Estadio “Bautista Gargantini”.

Contará con el arbitraje de Rodrigo Rivero.

Para este cotejo, los dirigido por Marcelo Broggi arribaron en la mañana del viernes a tierras mendocinas, concentrando en su hotel y cumpliendo protocolos indicados, cumplieron con la práctica regenerativa en la tarde, en cancha del Club Godoy Cruz.

En cuanto al once inicial, se estima que el DT Broggi no realizaría variantes con respecto al equipo que salió a jugar el pasado domingo ante Mitre por la 2° Fecha. De esta forma, de no darse cambios, “la Banda” alistará con: Franco Agüero en el arco; en la defensa estarán Matías Ruiz Díaz, Nicolás Herranz, Maximiliano Guardia y Guillermo Ferracuti en la defensa; en el mediocampo estarán Mauricio Vera, Cristian Gracia, Axel Juárez y Leonel Álvarez, siendo los delanteros Julián Bonetto y Khalil Caraballo.

El banco se completa con Luciano Guarracino, Matías Ahumada Acuña, Braian Aquino, Oscar Belinetz, Leandro Lacunza, Sebastián Medina y Bruno Paladini.

El conjunto local, Independiente Rivadavia deberá recuperarse de la caída sufrida el pasado fin de semana, el contundente 3 a 0 ante Belgrano en Córdoba.

Con respecto al equipo, su entrenador Marcelo Straccia realizaría cuatro cambios comparados al once titular que jugó ante “El Pirata”: el mediocampo ingresarán Félix Banega, Jesús Méndez y Matías Viguet; en tanto que en el ataque debutará como titular Ángel Prudencio, luego de cumplir la fecha de suspensión, después de su expulsión ante Barracas Central.

Por ello, el equipo de “la Lepra” mendocina estará conformado por Cristian Aracena; Luciano Sánchez, Alejandro Rébola, Paolo Impini y Leonel Ferroni; Félix Banega, Sebastián Navarro, Jesús Méndez y Matías Viguet; Ángel Prudencio y Juan Amieva.

Fútbol – Primera Nacional

Torneo de Transición

Primer ascenso – Etapa Clasificatoria – 3ª. Fecha:

Zona “A”

Jugaban anoche

Estudiantes (Río IV) – Platense (TV)

Árbitro: Pablo Giménez

Sábado 12

17.10 – Deportivo Morón – Ferro Carril Oeste (TV)

Árbitro: Fabricio Llobet

Domingo 13

17.10 Temperley – Estudiantes (TV)

17.10 Atlanta – Agropecuario

Árbitro: Mario Ejarque

Zona “B”

Sábado 12

19.00 Sarmiento – Defensores de Belgrano

Árbitro: José Carreras

Domingo 13

21.30 San Martín (Tucumán) – Atlético de Rafaela

Árbitro: Andrés Gariano

Lunes 14

21.10 Tigre – Villa Dálmine (TV)

Árbitro: Lucas Comesaña

17.10 Deportivo Riestra – Gimnasia y Esgrima (Mendoza)

Árbitro: Adrián Franklin

Segundo ascenso – Etapa Clasificatoria – 3ª Fecha:

Zona “A”

Sábado 12

17.10 Barracas Central – Belgrano (TV)

Árbitro: Nelson Sosa

17.10 Independiente (Mendoza) – Guillermo Brown

Árbitro: Rodrigo Rivero

19.00 Alvarado – San Martín (San Juan), en el estadio José Minella

Árbitro: Pablo Dóvalo

Domingo 13

19.00 Mitre – Nueva Chicago

Árbitro: Lucas Novelli

Zona “B”

Viernes 11

17.10 Almagro – Quilmes (TV)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Sábado 12

17.10 Santamarina (Tandil) – Chacarita, en estadio Municipal de Tandil

Árbitro: Mariano González

17.10 Brown (Adrogué) – Instituto

Árbitro: Yamil Possi

17.10 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) – All Boys

Árbitro: Julio Barraza