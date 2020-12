“La Banda” perdió ante Barracas Central

Por 2 a 1, Guillermo Brown cayó este lunes en Buenos Aires ante Barracas Central, por la 5° Fecha del Torneo de Transición de la Primera Nacional.

Estigarribia y Acuña anotaron para el conjunto “Guapo”, mientras que para “La Banda” no fue suficiente el descuento conseguido por Leandro Lacunza. Fue expulsado sobre el final del encuentro el zaguero central Nicolás Herranz.

Caída ante el líder y candidato

En el marco de la 5° fecha del Torneo de Transición de la Primera Nacional, Guillermo Brown cayó en su visita al Estadio “Claudio Tapia”, para medirse ante Barracas Central.

Fue triunfo del conjunto local por 2 a 1, en un encuentro, resultado que les permite a los bonaerenses continuar como líderes de la Zona A que disputa el Segundo Ascenso a la Liga Profesional.

El próximo fin de semana, “la Banda” jugará nuevamente en condición de visitante, en esta oportunidad en Mataderos ante Nueva chicago, por la 6° Fecha el domingo 3 de enero.

El partido

El conjunto anfitrión barracas Central logro ponerse en ventaja rápidamente, cuando a los 12 minutos, su delantero Estigarribia puso las cosas 1 a 0 tras el centro enviado por Leonel Buter.

Minutos después, “El Guapo” pudo ampliar el anotador, cuando a los 17´, Acuña estampó el 2 a 0.

Brown, que no lograba hilvanar jugadas seguidas y tener el balón, tuvo su oportunidad a los 40´, con un remate de Nicolás Herranz tras un rechazo que el arquero Monllor contuvo con lo justo.

El segundo tiempo, tuvo a Brown con algunas variantes, las cuales le dieron rédito, como ser el ingreso de Mauricio Vera por Cristian García para buscar asociación en el mediocampo, sumado al ingreso de Matías Ahumada Acuña y Bruno Paladini en el sector defensivo por la lesión sufrida por Maximiliano Guardia.

A los 16´, tras una buena jugada entre Bonetto y Ruiz Díaz, la cesión fue para Belinetz, que no pudo definir con claridad para el gol. Sin embargo, minutos después, cuando el reloj marcaba 19´, el árbitro Pablo Dóvalo marcó penal para Barracas, el cual tuvo como ejecutante a Buter, pero el golero browniano Franco Agüero se encargó de contener el balón y salvar el arco de Brown.

Brown transitaba un buen momento futbolístico y actitudinal, y eso lo demostró con varias situaciones más que creó, como con la asistencia de Julián Bonetto para Matías Ahumada Acuña que no pudo concretarla definición.

Tanto lo buscaba, que encontraría el gol: a los 40´Lenadro Lacunza descontó para “la Banda”, sin embargo, el tiempo se consumió y los dirigidos por Marcelo Broggi no pudieron afinar la puntería para las chances que crearon.

De esta forma, fue caída por 2 a 1 para los brownianos, que pese a haber hecho un mejor desempeño en el segundo tiempo, no se trajo puntos de su visita a Buenos Aires; viaje que volverá a repetir el próximo fin de semana por la 6° Fecha cuando se mida ante Nueva Chicago en Mataderos.

Fútbol – Primera Nacional – Torneo de Transición

6° Fecha – Resultados

Barracas Central 2 – Guillermo Brown 1

Jugaban al cierre de esta edición

Belgrano – Nueva Chicago

Independiente Rivadavia – San Martín (SJ)

Mitre (SdE) – Alvarado (MdP)

Tabla de posiciones – Zona A – Ascenso 2

Equipos Puntos

Barracas Central 13

San Martín (SJ) 8

Belgrano (CBA) 7

Guillermo Brown 5

Alvarado (MDP) 4

Independiente Rivadavia 4

Mitre de Santiago del Estero 3

Nueva Chicago 1