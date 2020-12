Jubilados trasladaron el acampe para reclamar por sus haberes a Casa de Gobierno

En el marco de las medidas de fuerza que están impulsando los trabajadores de la Administración Pública por la demora en el pago de los salarios, los jubilados estatales trasladaron el acampe que había iniciado en la sede central del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) a Casa de Gobierno.

Vale destacar que previo a esto, la medida de fuerza se había iniciado el lunes de la semana pasada en la fachada del Instituto, aunque no obtuvieron las respuestas correspondientes, ni de los funcionarios del Gobierno ni tampoco de quienes los representan en el organismo en cuestión.

Al respecto de esta situación, Felix Cifuentes, retirado de la Policía del Chubut, mantuvo una entrevista con AzM Radio, donde explicó que el movimiento de lugar se dio porque no obtuvieron respuestas por parte de las autoridades de SEROS. “Lamentablemente la vocal de los pasivos lo único que hizo fue bajar, saludarnos y nada más. Dice que no tiene respuestas”, precisó.

En cuanto a la nueva medida de fuerza, el jubilado estatal indicó que se quedarán en Fontana 50 “hasta que tengamos una solución. No podemos esperar más”. De esta manera, todo indica que los trabajadores pasivos de la Administración Pública de Chubut se quedarán frente a Casa de Gobierno hasta que sean recibidos por alguna autoridad del Poder Ejecutivo, o al menos hasta tener respuestas concretas respecto al pago de los haberes.

En otro orden, se refirió al cronograma oficial para cancelar el medio aguinaldo de junio, que se canceló para los rangos 1 y 2, Salud y Policía. En tanto que a los empleados y jubilados de los rangos 3 y 4 se les pagará en tres cuotas. Al respecto, dijo que el dinero en cuestión no alcanza para cancelar las obligaciones contraídas.

“Nosotros nos vamos a quedar acá hasta que alguien nos reciba, porque ya hace una semana que estamos en las instalaciones del ISSyS esperando alguna respuesta de algún funcionario, pero el fin de semana o en los días que estuvimos no se acercó nadie. Es una vergüenza y estamos abandonados los jubilados”, sentenció.