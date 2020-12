Jubilados evalúan demandar al directorio del ISSyS por el irregular pago de haberes

En la jornada de este martes se celebró una reunión por parte de referentes de jubilados, retirados y pensionados de Chubut con el Directorio del Instituto de la Seguridad Social y Seguros (ISSyS). En dicha oportunidad se habló sobre la demora en el pago de haberes y exigieron que se fije una fecha para cancelar todo lo adeudado.

Al no lograr esto, los manifestantes buscarán avanzar con una intimación a la conducción de la caja jubilatoria provincial, al tiempo que evalúan promover denuncias penales o civiles que correspondan por el no pago de haberes. Al respecto, apuntaron que “nos llevan a los pasivos a estar soportando una situación no producida, ni deseada por nosotros”.

Vale destacar que además del encuentro celebrado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, hubo manifestaciones en distintas localidades de la provincia. Puntualmente, esto se replicó en Puerto Madryn, Esquel, Trelew y Rawson.

En este sentido, jubilados y pensionados indicaron que “solo la organización y unión hará posible que vayamos solucionando los graves problemas que desde hace mucho tiempo padecemos los retirados”.

En este sentido, en una entrevista con El Diario, Julio César Moreira, suboficial mayor retirado de la fuerza provincial, quien dijo: “Cada vez que salgo de mi casa me preguntó ‘¿otra marcha más?’, y ya da bronca. La gente jubilada y los trabajadores de la Provincia seguimos esperando”.

Por su parte, Norman Frint, suboficial mayor retirado de la Policía del Chubut, también dialogó con este medio, donde remarcó que en horas del mediodía de ayer recibieron un mensaje desde Comodoro, donde “nos dijeron que la gente que estaba viajando hacia Comodoro tuvo la rotura de una de las camionetas en Garayalde, cosa que no creo. Yo creo que están dilatando la llegada, por una cuestión de que no tienen argumentos para darnos un mensaje que a nosotros nos conforme. Quiere que nos cansemos, nos asoleemos, pero acá vamos a estar esperando”.

Por último, Frint pidió que la Caja “sea previsible para los jubilados y que empecemos a cobrar en tiempo y forma, como marca la ley y como marca la Constitución de la Provincia”.

“El Directorio se trasladó a Comodoro para mantener reunión con los estatales de allá y nosotros nos autoconvocamos para apoyar esa medida y para que vean que no están solos”, concluyó.