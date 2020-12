Inversión nacional para la red de fibra óptica en la Cordillera

Cooperativas de Córdoba y Chubut recibieron Aportes No Reembolsables (ANR) otorgados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

De esta manera, la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Telefónicos, Vivienda, Consumo y Crédito de El Hoyo Limitada, de Chubut recibió 19.381.186 millones de pesos, que servirán para tender más de 70 kilómetros de fibra óptica en esa localidad patagónica

Al respecto, el presidente de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Telefónicos, Turismo, Vivienda Consumo y Crédito de El Hoyo Limitada (Costelho), Pablo Masurek, comentó que hace un año y medio atrás “comenzamos con el tendido de fibra óptica, porque no había nada por esta zona, así que arrancamos por la parte urbana”. Dijo que dicho sector está “más o menos cubierto”, pero el objetivo que se plantearon entonces fue “tener fibra óptica en la parte rural”.

En diálogo con el programa radial “Desde las Bases”, que produce la Cooperativa de Trabajo Ojo Al Sur Producciones Limitada, de Río Grande, Masurek indicó que concretar esa tarea se les presentaba como “muy complicado, porque es difícil financiarlo”, a raíz la distancia entre los potenciales abonados.

Pero mencionó que “la gente que vive ahí necesita del servicio”, razón por la cual solicitaron un aporte al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) mediante un proyecto para dar “fibra óptica a todos los callejones, calles, ruta de la localidad de El Hoyo”. Vale mencionar que dicho proyecto tiene un costo, entre mano de obra y materiales, de 31 millones de pesos.

El aporte del Enacom cubre el 80% de los materiales, mientras la Cooperativa Costelho debe cubrir el 20% restante y la totalidad del costo de mano de obra. El cooperativista confirmó la aprobación del aporte no reintegrable del Enacom, expresando el agradecimiento en nombre de toda la comunidad por la asistencia que les permitirá concretar el objetivo.

Así, destacó que así tendrán “la posibilidad de hacer 1.850 conexiones nuevas”, y recordó que “la pandemia marcó mucho la necesidad de tener una buena comunicación”, señalando el incremento que hubo en la utilización de diferentes plataformas para sostener diferentes contactos, actividades e incluso poder educarse en este tiempo.

Masurek señaló que la fibra óptica les da la posibilidad de proveer internet, telefonía e incluso proyectan el acceso a la televisión por esa vía. Luego remarcó la importancia del “rol del Estado”, en este caso a través del Enacom, y agradeció también el aporte “del intendente Pol Huisman, como del senador Alfredo Luenzo, que nos dieron una mano para obtener este aporte”, que facilitará la concreción de un trabajo proyectado para una duración de 15 meses.

También para Córdoba

A su vez, en Córdoba el aporte fue para la Cooperativa Telefónica de Servicio Público y Comunicaciones de Villa del Totoral Limitada que recibió 14.566.466 millones de pesos para realizar obras de reconversión tecnológica y despliegue de infraestructura que tendrá impacto en una población de más de 8 mil habitantes.