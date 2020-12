Internaron al ex presidente Carlos Menem

El ex presidente Carlos Menem fue internado este martes luego de que se descompensara en su casa en la ciudad de Buenos Aires, donde vive desde que tuvo problemas de salud.

En julio pasado, Menem había recibido el alta médica tras haber estado internado en dos ocasiones: primero debió permanecer durante 15 días en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral. Sin embargo, a las pocas horas tuvo que ser hospitalizado nuevamente por sufrir un cuadro de debilidad muscular y baja saturación de oxígeno en sangre.

Con el pasar de las jornadas, su salud fue mejorando. Luis De la Fuente, médico personal del ex mandatario, en su momento había explicado que “la salud del ex presidente está bien, mejoró mucho su cuadro luego de la neumonía que tuvo”, sostuvo en declaraciones a la agencia de noticias Télam y aclaró que la afección “está controlada igual que los niveles cardiológicos y de diabetes”.

Finalmente, el ex mandatario recibió el alta y Zulemita celebró la recuperación a través de un mensaje en la red social Twitter: “En casa, gracias a Dios, a los médicos, a todo el personal de salud, que fue parte de la recuperación de mi papá”.

Asimismo, apenas 3 minutos después de comenzado el 2 de julio, Zulemita le dedicó otro tuit, esta vez para saludarlo por su cumpleaños. “Llegamos a los 90 años viejito!!! Comienzo este día parafraseándote: ‘Estamos mal pero vamos bien’. Hoy es tu cumple, pero Dios me dio el regalo a mí de tenerte en este día. Te amo con mi alma. Fuerza pa”, escribió en su cuenta, acompañando el texto con el hashtag #los90deMenem.

Finalmente, con un nuevo retorno a casa confirmado, Zulemita volvió a tuitear: “Así esperamos a papá en casa con su torta”, en relación al festejo de cumpleaños atrasado.