Incertidumbre sobre el pago de sueldos y aguinaldo

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, en conferencia de prensa adelantó que el martes de la semana próxima se anunciará “el cronograma de pagos de aguinaldo”. En este mismo sentido destacó que “así como anunciamos que en noviembre salíamos del escalonado, pagamos noviembre, diciembre antes del décimo día hábil”.

A pesar de estas declaraciones, cabe aclarar que aún hay trabajadores estatales que no percibieron los salarios de septiembre, octubre y noviembre, y aguinaldos de junio y diciembre.

En tanto que Arcioni también enfatizó que “cumplimos todo y cada una de nuestras promesas y objetivos, esto que logramos firmar ahora nos va a dar parte del oxígeno financiero y el déficit que hemos anunciado, más la reforma del código tributario nos va a dar un panorama alentador para lograr saldar nuestras deudas, sin esto no puede ser posible”.

En cuanto a los alcances de la reestructuración de la deuda pública, afirmó que esto, sumado a otros indicadores positivos, harían “comenzar un 2021 muy bien con la previsibilidad que anunciamos en el mes de octubre, y que vamos a seguir cumpliendo, al martes anunciaremos el pago de aguinaldo”.

El titular del Ejecutivo provincial se mostró muy confiado, pero no pudo brindar precisiones acerca del pago de la millonaria deuda que mantiene con los trabajadores estatales, y puntualmente solo se refirió al medio aguinaldo al indicar que la próxima semana haría un anuncio, con lo cual se sigue dilatando la resolución del conflicto con los estatales a quienes se les adeuda dos sueldos y medio aguinaldo, y no hay ninguna certeza del día de pago.