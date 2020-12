“Hoy no estamos en condiciones de acompañar el Presupuesto”, dijo Pagliaroni

El diputado provincial Manuel Pagliaroni se manifestó al respecto de las temáticas que se tratarán en la sesión que se llevará a cabo esta semana por parte de la Legislatura de Chubut. En la misma podría darse tratamiento al Presupuesto 2021, aunque el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) remarcó que en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se realizaron reuniones durante los últimos días para definir detalles al respecto.

En este mismo sentido, Pagliaroni precisó que se desarrollaron charlas con ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, sobre obras que se realizarán en la zona cordillerana, Rawson y Trelew, ya que fueron consultas desarrolladas por los intendentes de distintas localidades.

En otro orden, el legislador opositor hizo referencia a la demora en el pago de los salarios y del aguinaldo de junio que aún se debe, para con los trabajadores de la Administración Pública. Al respecto, dijo: “Nuevamente incertidumbre. Esta es una de las diferencias que tenemos en base al presupuesto, porque no vemos definiciones claras por parte del equipo económico del Gobierno Provincial”.

“Cuando les preguntamos cuándo se sale del pago escalonado o cuándo se ponen al día con los salarios, hay una falta de previsión y nos falta darles un voto de confianza con el Presupuesto, porque después se aprueba y a los dos meses resulta que el déficit era el doble o el triple. Hoy no estamos en condiciones de acompañarlo”, apuntó Pagliaroni.

En tanto que el jefe del bloque de la UCR apuntó que este lunes se alcanzó la reestructuración de la deuda provincial, aunque también cuestionó que “desconocemos los alcances de ese acuerdo y suponemos que nos lo irán a hacer saber. En principio, sería aliviar la carga pública de los próximos meses y eso supondría algún achique en la demora de los salarios”.

En la continuidad de sus críticas hacia la gestión de Mariano Arcioni, el legislador remarcó que “no hay ninguna provincia que tenga dos meses de salarios atrasados. No hay ninguna provincia que no haya pagado el aguinaldo del mes de junio. La situación de la Provincia es mala y la hemos dicho nosotros desde hace años. No hay dudas de que la situación es mala”.