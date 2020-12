Fuertes cruces en el Concejo por el primer año de gestión de Biss

El Concejo Deliberante de Rawson realizó este miércoles una nueva sesión ordinaria, en cuya la Hora de Preferencia hubo fuertes cruces políticos entre las bancadas al cumplirse el primer año de gestión del Intendente.

Desde la oposición la edil del Frente de Todos, Lorena Marín se quejó que al cumplirse un año de gestión del intendente Damián Biss se quejó porque sostuvo los pedidos de informes “no han sido respondidos”, afirmó. Detallo los aspectos sobre los cuales pregunto. Luego sostuvo que ha presentado proyectos, afirmando que los mismos no han tenido tratamiento. Y resaltó su, “preocupación y tristeza que el intendente Biss se junte con el intendente de Trelew (Adrián Maderna) y apruebe todo lo que propone en detrimento de nuestra ciudad, nuestros recursos y nuestra oferta laboral”.

Desde el oficialismo respondieron, primero el presidente de la bancada Arriba Rawson, Federico Figueroa y luego el presidente del Concejo Deliberante, Mauro Martínez Holley tomó el guante y respondió que desde el Frente de Todos, se aportaron solamente veintiocho proyectos, “si dividimos entre los dos ediles, da catorce para cada uno, a razón de uno por mes. Empecemos a hablar de los temas de la ciudad. Entiendo que no le guste que el intendente se junte con otros jefes comunales porque cuando asumimos estaban peleados con los taxis, con los Bomberos; con la Cooperativa; con la Cámara de Comercio y con el propio Concejo. Esa es la forma que nos acostumbraron todos estos años. Por eso no le gusta que se reúna con el intendente de la ciudad que está a veinte kilómetros. Acá nadie se salva solo y menos en medio de una pandemia, sostuvo el titular del Concejo Deliberante. Estamos discutiendo banalidades cuando la realidad nos pasa por la cara. Biss lleva un año y lo único que buscamos es ponerle palos en la rueda con pediditos de informes”, afirmó Martínez Holley.

Ficha limpia

El Concejo Deliberante de Rawson aprobó con voto unánime favorable el proyecto de Ficha Limpia, y por mayoría, -ocho a favor y dos abstenciones del Frente de Todos- la Comunicación a favor del proyecto del diputado nacional Gustavo Menna de boleta única.

Plan Detectar

Además se sancionó de forma unánime la realización de un reconocimiento a las personas que han participado de forma voluntaria en el Plan Detectar que se lleva a cabo en la ciudad de Rawson con motivo de la pandemia del COVID19.

La iniciativa impulsada desde la bancada de Arriba Rawson por la edil Norma Medina fue aprobada sobre tablas durante el desarrollo de la decimo tercera sesión, realizada este miércoles 9 de diciembre.

La edil explicó que la propuesta surgió desde la Universidad del Chubut porque muchos de los participantes son estudiantes de enfermería. La idea comenzó a tomar forma, se trabajó con las áreas de salud y del ámbito social y finalmente hubo unanimidad de los ediles para aprobar este reconocimiento. Los alcanzados son unas noventa personas y la entrega está prevista que se realice en dos tandas durante la semana que viene.