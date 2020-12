Fricciones en el Gabinete

Los desencuentros dentro del Gabinete provincial ya no son ningún secreto, y no habiendo quien tome el timón resulta cada vez más difícil ocultar esas “fricciones” ante la opinión pública. Esta semana quedó en evidencia la discrepancia entre el ministro de Salud, Fabián Puratich y el de Turismo, Néstor García, acerca de la apertura de la actividad turística. Si bien desde el Ejecutivo ya se había anticipado que el turismo intercomarcal se habilitaría la primera quincena de diciembre como antesala al turismo nacional previsto para la segunda quincena; desde Salud sorprendieron al ministro García y los operadores de la actividad turística con la novedad de que podría correrse el inicio de la apertura intercomarcal. La solo idea de que esto ocurra puso en vilo a los prestadores de servicio de toda la provincia, que no sólo cargaron contra el ministro Puratich, sino que exigen al titular del Ejecutivo que tome decisiones y las transmita con certeza.