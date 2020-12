Exigen un listado completo de los adjudicatarios de viviendas del IPV

La diputada provincial Rossana Artero presentó un proyecto de ley para que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) publique en el boletín oficial y en medios de comunicación de la zona los listados de adjudicatarios de las viviendas que entrega.

Con esta normativa la legisladora busca trasparentar el sistema de entregas, evitar acomodos políticos y que todos los inscriptos en el IPV tengan un fácil acceso a la nómina de beneficiarios que les permita controlar y objetar las adjudicaciones que consideren arbitrarias o que no son correctas.

“Lo que se pide en este proyecto es algo tan simple y claro que no debería admitir discusión, simplemente que se publiquen los listados completos de los adjudicatarios y los suplentes resultantes de la selección realizada por el instituto en el boletín oficial y en los medios de difusión de las zonas donde se realizan las adjudicaciones. Estas publicaciones deben contener la identificación del titular inscripto, nombre y apellido y DNI, así como el domicilio autorizado y el puntaje obtenido”, detalló Artero.

La ex intendenta de Rawson solicitó que el proyecto sea tratado sobre tablas ya que solo resta una sesión para terminar el período 2020 pero solo contó con el voto afirmativo de tres diputados por lo que el proyecto fue remitido a comisión donde será debatido antes de ser votado en el recinto.

La legisladora explicó que “nadie mejor que los propios interesados para controlar, vigilar e impugnar adjudicaciones injustas que marginan a quienes les correspondería acceder evitando acomodos que resultan a todas luces inadmisibles y diría hasta repugnantes”.

Por último, Artero destacó que “esta transparencia no solamente defiende y beneficia a los posibles adjudicatarios que justamente le correspondería, sino que es bueno para los gobernantes porque los protege de actos de corrupción como los que en los últimos años se han visto sobradamente”.