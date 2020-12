Eugenio Crespo campeón de Trelew 2020

Desde el jueves al domingo, el Club Capablanca de Trelew, vivió un intenso fin de semana, ya que lo mejor del ajedrez local se reunió para disputar el torneo de Primera Categoría y coronar al mejor jugador del año.

Esta vez, fue Eugenio Crespo (2145) quién vuelve a trazar su nombre en la Copa Ciudad de Trelew.

7° título para Crespo

Eugenio Crespo consiguió el pasado fin de semana, consagrarse como campeón del Torneo de Primera Categoría del Club Capablanca de Trelew siendo de esta forma, el séptimo título en esta competencia.

Alcanza así al campeón saliente Marcos Pirola (2118), que tiene las mismas siete conquistas. Por ello, la “orejona”, que se puso en juego desde el 2007, solo tiene inscriptos estos dos nombres.

El torneo era válido para el ranking mundial ELO y se jugó bajo sistema suizo a 7 rondas con un tiempo de reflexión de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada. Participaron 10 jugadores y se desarrolló en las instalaciones de la Cooperativa Docente.

Jugando un buen ajedrez posicional dominó el torneo de punta a punta. La partida más esperada fue en la cuarta ronda: Crespo se enfrentaba a Pirola ya que ambos venían con 3 puntos. De ese encuentro casi que se definiría al campeón, aunque faltasen 3 fechas. Luego de una apertura irregular, Crespo condujo el juego muy preciso evitando entrar en los terrenos tácticos y dinámicos que es donde más cómodo se siente Pirola para lograr su victoria en la jugada 62. Con el punto en el bolsillo, era casi imposible que se le escape el torneo.

Las siguientes 3 partidas también las ganó con categoría y a pesar de que Pirola también, éste no lo pudo alcanzar en puntos. Buen torneo de ambos jugadores que demostraron un gran espíritu de lucha y en su saldo a favor suben puntos al ELO.

Tercer lugar fue para un reaparecido, histórico y siempre vigente René Sommariva (1938). Es uno de los representantes trelewenses más queridos en el ámbito provincial que a pesar de la edad, la pasión y el sentimiento que lo unen a los trebejos sigue tan jovial como en sus mejores años deportivos. Solo perdió contra el campeón y subcampeón y con 4.5 puntos cerró el podio.

Cuarto lugar para otro jugador que, a pesar de tantas idas y venidas por cuestiones laborales, siempre en su corazón representar al Capablanca era su prioridad. Se trata de Walter Jaramillo (1812). Venía de campeonar en el torneo de Segunda Categoría y ello le daba cierta confianza y expectativa. Y a pesar de que no pudo vencer a los candidatos, su balance general es bastante positivo ya que no solamente sube puntos al Elo, sino la motivación, dicho en sus propias palabras, para continuar progresando para en algún momento imprimir su nombre en la copa.

Con 3.5 puntos finalizaron Sebastián Schanz (1898) y Lautaro Rojo (1775). Ambos con torneos regulares, trataron de jugar de igual a igual frente a todos los rivales, pero conocen de la jerarquía de los jugadores que se ubicaron en las primeras posiciones. Con los resultados obtenidos, ambos bajan puntos del ranking.

El “benjamín” del torneo, Máximo Peralta, con 11 años y su segunda experiencia en primera, cumplió con sus objetivos: subir puntos y mantener la categoría. Y vaya que lo logró con creces. Era el jugador con menos ELO, pero totalmente falaz, puesto que no condice con su fuerza. Por ello en cada torneo que participa tiene ascensos vertiginosos de puntos hasta que se empareje con la realidad. En esta oportunidad sube 62 puntos.

Otro que mantiene la categoría con lo justo es Marcelo Barri (1464). Con interesantes partidas, e incluso logrando posiciones prometedoras y ventajosas, no logra consumarlas y los resultados de sus partidas y su posición final en los torneos no evidencian todo lo que se prepara. Aunque todavía no se afianza con energía, su proceso es como la frase “sin prisa y sin pausa”. Y esa voluntad inquebrantable es para destacar.

En las últimas posiciones quedaron Enzo Pilquimán (1444) y Matías Bondino (1312), que sumaron su primera experiencia en la máxima categoría de la ciudad. Bajan puntos al ranking mundial, pero estos tropezones, hay que tomarlos como la fuerza para ganar el impulso para avanzar y seguir adelante.

Ajedrez – Torneo de Primera Categoría – Club Capablanca

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. Nombre Elo Pts.

1 Crespo Eugenio 2145 7,0

2 Pirola Marcos 2118 6,0

3 Sommariva Rene 1938 4,5

4 Jaramillo Walter 1812 4,0

5 Schanz Sebastián 1898 3,5

6 Rojo Lautaro 1775 3,5

7 Peralta Máximo 1316 3,0

8 Barri Marcelo 1464 2,5

9 Pilquiman Enzo 1444 1,0

10 Bondino Matías 1313 0,0