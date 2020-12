Estrenan «Rompan todo», la historia del rock en America Latina»

“Rompan todo: la historia del rock en América Latina” es la serie documental que se estrenará este miércoles en Netflix para contar en seis capítulos “como un ritmo de moda de los años 50 se convirtió en el lenguaje de los jóvenes y luego dejó de ser una cosa anglo para convertirse en algo realmente nuestro”, apuntó Gustavo Santaolalla, uno de sus productores ejecutivos.

A partir de un invaluable material de archivo y entrevistas a los protagonistas del género en la región, el documental indaga en el origen y el espíritu del rock en español, y muestra como el contexto social y político influyó en cada período de su historia y en las vidas y las canciones de los artistas.

Charly García, Fito Páez, Litto Nebbia, Julieta Venegas, Andrés Calamaro, Zeta Bosio, Ricardo Mollo, Rubén Albarrán. Richard Coleman, Vicentico, Claudio Gabis, Billy Bond, Nito Mestre y Fabiana Cantilo, son algunos de los casi 100 músicos que aparecen en la serie que llevó dos años de investigación y trabajo.

También está presente el testimonio del músico Gustavo Santaolalla, dos veces ganador del premio Oscar y productor ejecutivo del documental junto a Nicolás Entel (también guionista), quienes de la mano de Picky Talarico en la dirección, concretan con “Rompan todo” un viejo sueño.

“De alguna manera el rock es mi vida, si bien yo tenía una inclinación musical desde muy pequeño, y realmente mi gusto por la música abarca todo en general porque para mí la música se divide en buena o mala. El rock es la energía que me llevó a asumir esta carrera; cuando llegaron Los Beatles supe que eso era lo que quería hacer y esa energía está en todo lo que yo hago; siempre está esa actitud rockera como una energía vascular”, expresó a Télam Santaolalla.

El productor, de 69 años, no solo fue músico de bandas como Arco Iris, sino que luego ofició como productor de bandas latinoamericanas como Café Tacuba, La Maldita Vecindad, Molotov y Los Prisioneros, entre otras.

Talarico (reconocido realizador de videoclips) destacó la importancia de hacer esta serie con Santaolalla, junto a quien trabaja desde 1998. “Cuando apareció este proyecto, con Nico (Entel) no tuvimos duda que había que hacerlo con Gustavo, quien no solo tiene una memoria que le envidio profundamente, sino que él estuvo ahí, en los 60, en los 70 y está hoy a full”.

La serie va desde los orígenes del rock en castellano a principios de los 60 hasta el presente, y se pasea por Argentina, México, Chile, Colombia, Uruguay y Perú.

En relación a la importancia que tiene él para llevar adelante esta serie, Santaolalla destacó que “es vital poder hablar de un rock nacional, latino, que es parte de nuestra identidad y hacerlo de la mano de Nico y de Picky fue fundamental, no creo que hubiera podido hacerlo con otra gente”.

Consultado acerca de si la serie busca reivindicar o poner en valor el discurso y la estética del rock o solo apunta a relatar su historia, Talarico respondió a esta agencia: “A mí siempre me pasó que después de 20 años de trabajar en el rock uno empieza a unir anécdotas y a entender que hay una historia en común, y a mí como fan me pareció algo fascinante y que el público debería conocerlo, de ahí salió la idea”.

Por otro lado Entel destacó la importancia de un género que sobrevive a todo aunque hoy no esté tan visible: “Yo creo que el rock fue posiblemente el movimiento cultural mas importante de la segunda mitad del siglo XX y que todo lo que está pasando en el siglo XXI en el mundo está informado y está influenciado por el rock”.

Y en ese sentido el director de la serie agregó: “Creo que el rock es una actitud, podés tener rock sin tener guitarras eléctricas. Todos los chicos que hace trap tienen una actitud súper rockera”.

Santaolalla también opinó al respecto y dijo que “Rompan todo” cuenta “simplemente algo que sigue, que va a estar y que pasa por diferentes momentos; no es un gran momento del rock en el mundo, pero tengo muchos años y he visto cómo el rock fluctúa en el tiempo”.

“A la vez la pandemia ha producido una cosa increíble que se ha aumentado la venta de las guitarras eléctricas, a nivel de que Gibson y Fender no dan abasto”, comentó.

Algo que subrayó Entel fue la decisión de hacer el documental en este momento. “Para mí era importante hacerlo ahora, porque ya perdimos a Pappo, a Luis Alberto Spinetta, a María Gabriela Epumer; hacerlo ahora nos permitió contar con Charly García, Alex Lora y Gustavo Santaolalla, los genios que fueron nuestros guías en la historia”.

En cuanto a cómo vivió la experiencia de charlar mano a mano con los músicos más importantes del género, Talarico contó que algunas entrevistas que tenían previsto durar 45 minutos, terminaban extendiéndose por tres horas y media. “Pasó algo increíble con los músicos, sobre todo con las más grandes estrellas, cuando le empezás a preguntar de sus orígenes o de sus influencias, se genera algo muy emocional”.

“Tener la posibilidad de sentarte frente a estas personas que han tenido vidas tan extraordinarias, es una bendición y es una experiencia única”, concluyó el director. (Fuente: Télam)