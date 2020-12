Esta semana se define si ratifican la condena por abuso sexual contra Juan Luis Ale

El miércoles 23 de diciembre la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn resolverá si ratifica el fallo de primera instancia o no, respecto a la condena de ocho años de prisión para Juan Luis Ale, ex comisario de la Policía del Chubut, por abuso de dos menores de edad al momento de los hechos, los cuales se dieron entre 1998 y 2001.

No obstante, este último dato es el que sería clave para definir la libertad o no del también ex diputado provincial. Lo que sucede es que, al igual que lo que ocurrió en primera instancia, la estrategia de la defensa es solicitar la prescripción de los hechos.

De esta manera, la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn podría hacer lugar al planteo de la defensa, que se sostiene en la cantidad de tiempo que pasó antes de que se radique una denuncia. En el caso de que esto ocurriera, se acabaría el proceso penal y Ale quedaría en libertad.

El dato a resaltar es que el Tribunal de primera instancia no hizo lugar a este pedido, aunque la instancia de revisión podría tener una postura diferente y sí fallar en sintonía con lo que solicita el abogado defensor. No obstante, hasta el momento son solo especulaciones respecto de lo que podría suceder, ya que esto se definirá recién el 23 de diciembre en la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn.

En tanto que el Tribunal de revisión no solo se encargará de analizar este supuesto, sino que también tendrá que definirse respecto a las pruebas presentadas por la defensa, desde donde se argumentó que hasta el momento no se han valorado como debían. Por último, se analizará la pena privativa de libertad, en caso de que esto ocurriera, que tendrá que purgar el ex comisario de la Policía del Chubut, quien fue encontrado culpable en primera instancia de los delitos de abuso deshonesto y de abuso sexual gravemente ultrajante hacia dos menores.