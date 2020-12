Esquel aprobó el Presupuesto en una sesión en la que se retiraron varios concejales

Durante los últimos días, el Concejo Deliberante de Esquel aprobó el Presupuesto 2021, el cual no contó con el aval de todos los ediles. Una de las concejales que votó en contra fue María Martínez, del Frente Vecinal Esquel, quien explicó sus motivos en una entrevista con AzM Radio, al mismo tiempo que brindó precisiones de porqué se retiró de la sesión en donde esto ocurrió.

Puntualmente, la legisladora remarcó que “nosotros nos retiramos porque querían aprobar todos los documentos que van a regir la vida de los ciudadanos de Esquel durante 2021 y la moción del concejal Filipini fue aprobar a libro cerrado, así lo dijo, sin poder leer lo que íbamos a aprobar o poder argumentar lo que teníamos que argumentar”.

“Es complejo trabajar en el Concejo Deliberante, porque los concejales de Cambiemos no entienden el concepto de deliberar y quieren tratar temas, pero manteniendo una postura firme sin poder discutir nada que mejore las ordenanzas o el trabajo legislativo. No comprenden el trabajo legislativo”, enfatizó Martínez.

En cuanto a la realidad económica de la ciudad, la concejal del Frente Vecinal Esquel dijo: “Si hacemos un repaso del año, los vecinos de diferentes sectores de la localidad se han presentado en la banca del vecino reclamando por servicios públicos, por viviendas, por terrenos, por alimentos. No es algo nuevo”.

En este mismo sentido, se refirió al documento firmado por unos 500 vecinos para solicitar la Emergencia Tributaria, destacando que “no nos juntamos con los 500, sino que hemos estado en reuniones y hemos recibido a 10 o 15 vecinos que representan a los diferentes sectores de la ciudad. En virtud de esto se pidió un informe a la Cooperativa 16, que mandó un listado de 1.100 medidores que deben de cuatro facturas a más”.

“Lo que los vecinos plantean es que algunos no tienen servicios, algunos lo tienen, pero todavía no pueden pagarlo y en cualquier momento se van a quedar por él. Por más que les den un plan de pago, tanto la Cooperativa 16 como Camuzzi, no lo pueden afrontar. Entonces lo que plantean es sentarse a trabajar para ver cómo se puede salir de esto”, agregó.

Por último, la edil indicó que “hay que recordar que nosotros en el área de Producción no tenemos ningún tipo de política, en el área de Empleo tampoco. Entonces, para ayudar a los vecinos lo único que se está haciendo es darles refuerzos alimentarios, pero la gente no vive solo de comer harina y tomar mate. La gente necesita la reactivación económica, pero no se está trabajando sobre eso”.