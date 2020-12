Epuyén: Piden «responsabilidad social» para evitar una escalada de contagios

El director del Hospital Rural de Epuyén, Jorge Rubilar, se refirió a la situación epidemiológica de la localidad en el marco de la pandemia de Covid-19.

En diálogo con AzM Radio, explicó el alcance de los cuidados y el «relajamiento» de la comunidad en dicho escenario, como así también habló sobre los insumos y el recurso humano con el que cuenta actualmente el nosocomio.

El «paciente cero», sin nexo

Al respecto, Rubilar comentó que «el día sábado a primera hora obtuvimos el primer resultado positivo en Epuyén, y por contacto estrecho fueron declarados el grupo familiar y dos personas más positivas, por lo que en total son 6 casos, cinco con nexo y el caso principal que no tiene nexo».

Asimismo, el facultativo relató que «el grupo de trabajadores comunitarios del equipo de Salud trabajó hasta la madrugada y logró aislar a unas 50 personas que eran contactos (estrechos) de esta gente».

Recursos limitados

Sobre la situación actual del hospital, Rubilar expuso que «estamos con el recurso humano contado, con el necesario; esperemos que no se nos enferme nadie del equipo de Salud porque se nos complicaría» y agregó que «tenemos los insumos necesarios por ahora, si esto se controla medianamente estaremos bien, veremos qué pasa más adelante».

Analizan dos muestras más

«Ahora», continuó, «se están analizando dos hisopados que se hicieron el domingo por la noche». Las muestras son enviadas a la localidad de Esquel y «este lunes a las 6 de la mañana salieron las muestras para allá», por lo que esta semana se conocerían los resultados.

Comunidad «relajada»

Por último, el director del nosocomio pidió a la comunidad «que se cuide mucho porque esto debe pasar por la responsabilidad de cada uno, por cuidarnos con el tapabocas, el lavado de manos frecuente, la distancia necesaria entre persona y persona en los lugares públicos» y remarcó que «el análisis que hacemos nosotros indica que, como nosotros no teníamos casos en Epuyén y tampoco la Comarca, estábamos como bastante ‘relajados’, hay personas que no usan barbijo, se ha visto grupos importantes de gente sin él y eso no está bien; eso lo he visto incluso en una marcha en Epuyén».