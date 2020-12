Entró en vigencia la Ley de Góndolas

La Ley de Góndolas entró en vigencia este martes a partir de su reglamentación, con el objetivo de diversificar la oferta de productos de consumo masivo, incrementar la participación de pymes y en consecuencia llevar los precios a la baja. Mediante el Decreto 991/2020 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó la Ley de Góndolas que permitirá una mayor oferta de productos en las grandes cadenas de supermercados, tanto física como virtualmente, y posibilitará que las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y emprendimientos de la agricultura familiar tengan un trato equitativo en el espacio que ocupen en las góndolas.

Asimismo, se establece que la Secretaría de Comercio Interior será la autoridad de aplicación de la ley y determina que en un plazo máximo de 90 días elabore las resoluciones complementarias. En ese sentido, Comercio Interior deberá elaborar un listado actualizado con la totalidad de los productos alcanzados por la ley, agrupados por categorías de acuerdo con los diversos formatos de espacios de ventas.

Este listado será publicado y actualizado en la web de la Secretaría de Comercio para que pueda ser consultado libremente. La Secretaría también dispondrá los requisitos de señalización de los congeladores exclusivos o los exhibidores patrocinados para que estén claramente identificados y diferenciados de las góndolas o locaciones virtuales, para prevenir la confusión de los consumidores. Además, podrá fijar un porcentaje máximo de ese tipo de exhibidores en relación con las góndolas para evitar una sobre presentación de algunos productos.

En detalle

La Ley de Góndolas, sancionada por el Congreso el 28 de febrero de este año, establece un máximo del 30% del espacio de venta físico o virtual para una categoría de producto por proveedor. También exige que haya al menos cinco proveedores de distintos grupos empresarios; y que las micro y pequeñas empresas cuenten al menos un 25% del espacio de venta por cada categoría de productos. La norma estipula que las cooperativas, mutuales, empresas de la agricultura familiar y economía popular tengan al menos un 5% de espacio.

La Secretaría de Comercio Interior podrá fijar un porcentaje máximo de espacio de venta para los productos importados por cada categoría, de acuerdo con la norma.

«Van a bajar los precios»

El representante de la cámara de mayoristas, Víctor Fera, dijo que con la puesta en marcha de esta ley «van a bajar los precios» porque «va a dar más competencia y se va a sincerar los precios, no va a haber abuso más en las góndolas». El empresario sostuvo que «al descongelar los Precios Máximos, muchas empresas que tienen el poder de hacer abuso iban a tratar de recuperar todo el margen perdido y esto los va a frenar porque no lo va a permitir, porque va a haber nuevos competidores».

Además, destacó que «van a mejorar las pymes, van a poder tener trabajo y eso es muy importante».

Fera aseguró que «en productos masivos bajarán en forma importante los precios» y «se van a llevar muchas sorpresas» y proyectó que habrá bajas en promedio de 10% respecto de los precios congelados. «Celebramos la reglamentación de la Ley de Góndolas, entendemos que se trata de un comienzo en la carrera por desarmar los graves efectos que las claras posiciones dominantes de las grandes empresas proveedoras en las grandes cadenas comerciales vienen teniendo sobre los precios al público y sobre la actividad de los proveedores pymes», dijo Julian Moreno, flamante presidente de Apyme. El empresario señaló que hay «un monopolio existente también en los proveedores de insumos de estas pymes» y confió en que «ampliando la producción pyme aparecerán nuevos proveedores de estos insumos y se puede generar un circuito virtuoso de proveedores y consumidores». «Tenemos mucha esperanza que esta ley logre el objetivo de incrementar la actividad productiva regional, de capitales locales que no migran sus beneficios al exterior y que encienda el motor de nuestra economía de la manera más justa posible», afirmó Moreno.

En tanto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, expresó que «es una ley que no solo va a beneficiar al consumidor que va a tener posibilidad de tener más precios y productos en góndola sino que va a beneficiar a muchas mipymes argentinas». Las pequeñas empresas «van a poder estar en las góndolas de los supermercados y proyectar a futuro un incremento en sus ventas y en la producción», sostuvo Rosato. (Fuente: Télam)