En Puerto Madryn preparan una verdadera fiesta del buceo

El próximo 27 de diciembre se cumplen 40 años del Hundimiento del Folías, el “Barco Hundido” de Playa Paraná y para celebrarlo, la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn, la Asociación Operadoras de Buceo y la Hermandad Patagónica de Buzos llevarán a cabo distintas actividades subacuáticas abiertas a la comunidad.

De este modo, ese mismo domingo desde las 9 horas se podrá realizar bautismos submarinos de costa, prueba de orientación e iniciación a la apnea. Los interesados en participar pueden inscribirse en las oficinas de atención al visitante de la Secretaría de Turismo, en avenida Roca 223 todos los días de 8 a 20 horas y habrá tiempo de hacerlo hasta el sábado 26 a las 18 horas.

Las actividades y requisitos

Para esta oportunidad se organizaron tres actividades submarinas: Orientación Submarina, Bautismos Submarinos de Costa e Iniciación en Apnea. Las mismas estarán a cargo de buzos integrantes de la Asociación Operadoras de Buceo y Alejandro Andrés, apneísta profesional de la ciudad.

Los cupos para cada una de las pruebas es de 20 personas y cada participante no puede estar presente en más de una prueba.

Para el caso de Orientación Submarina, los participantes deberán completar los formularios de Responsabilidad Civil y COVID-19 (en el momento de la prueba en Playa Paraná); presentar Certificación OWD o superior, tener equipo completo incluyendo boya y deberá tener compases propios, aunque la AOB pondrá a disposición algunos para quienes no los tengan.

En tanto, para los Bautismos Submarinos de Costa, los participantes deberán completar los formularios de Responsabilidad Civil y COVID-19 (en el momento de la prueba en Playa Paraná); traje de neoprene si desean utilizarlo –es una actividad que se puede hacer sin traje- mientras que la AOB proveerá equipos Scuba e instructores para la actividad.

Finalmente, para la iniciación a la Apnea, se solicitará a los participantes que completen los formularios de Responsabilidad Civil y COVID-19 (en el momento de la prueba en Playa Paraná); traje de neoprene si desean utilizarlo, aunque no es indispensable y quienes se inscriban deben saber nadar. El resto del equipamiento será proveído por FreeDiving Patagonia.

Todos los inscriptos recibirán su certificado de participación en forma digital en los próximos días de realizado el evento.

Programa de actividades en Playa Paraná

10 horas- Orientación Submarina

11 horas- Bautismo Submarino de Costa

12 horas- Iniciación a la Apnea