En Madryn esperan que el nuevo decreto contenga “más flexibilizaciones”

El secretario de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, Diego González, hizo un análisis sobre el año que está culminando, influenciado por la pandemia de coronavirus. Las actividades que regula la cartera que él dirige fueron una de las más golpeadas por los efectos del Covid-19, aunque durante las últimas semanas se pudo ver un repunte por la habilitación de distintas actividades.

En una entrevista con El Diario, el funcionario espera que, a partir de este 21 de diciembre, cuando se emita el nuevo decreto del Gobierno Provincial se den “más flexibilizaciones”.

En tanto que en Puerto Madryn ya se lanzó la colonia de cara a la temporada de verano y en cuanto a lo deportivo hay varios “eventos preparados, para los que hemos presentado protocolos y estamos a la espera de la autorización”. En cuanto a lo cultural, no habrá eventos masivos en la ciudad del Golfo, aunque sí se realizarán shows con artistas locales.

Actividades deportivas

Además del acompañamiento a actividades privadas, desde la Municipalidad de Puerto Madryn se está planificando que para febrero se haga una fecha nacional de un deporte de playa, también está planificado el segundo festival “Antonio Torrejón” y se acompañará la organización del primer festival de los juegos de playa LGBT.

“Hay mucha expectativa con los deportes de playa porque en la pandemia hemos hecho muchos contactos con distintos puntos del país y Madryn siempre llama, pero tenemos que tener las aperturas nacionales y los protocolos que nos permitan llevar adelante las actividades”, apuntó González.



Balance del 2020

En cuanto a las proyecciones que se realizaron al iniciar el año en curso, las cuales se volvieron imposibles de cumplir por la pandemia de coronavirus, el funcionario sostuvo que “si tomamos en cuenta las proyecciones el año es malísimo porque la pandemia no estaba prevista”.

No obstante, dijo el balance es positivo “si tomamos en cuenta cómo pudimos lograr durante la pandemia seguir adelante, generando cuestiones para la post pandemia para poder tener la mayor cantidad de opciones posibles dentro de lo que se permitía”.

Además, remarcó que “en nuestra Secretaría, lo que tiene que ver con actividades, fuimos uno de los más afectados. Por ahí en otras áreas la cuestión comercial fue la más afectada, pero en lo que tiene que ver con actividades, nosotros fuimos los más afectados: en educación no tuvimos clases, cultura no pudimos llevar adelante ningún taller y ningún evento, y en deportes lo mismo”.



Proyecciones para el 2021

Por último, González indicó que “cada flexibilización que se da la vemos con mucha alegría porque lo que queremos es que los clubes vuelvan a tener vida, que los artistas vuelvan a estar dando espectáculos cercanos al público”.

“Esperemos que todo lo que no pudimos hacer durante este 2020, con el aprendizaje que tuvimos, que me parece que fue importante con los contactos que pudimos hacer y demás, podamos tener el próximo año un muy bueno”, concluyó el secretario de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn.