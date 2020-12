En febrero comenzarán a entrenar las Selecciones Chubut

En el mes de febrero, será el momento en el que los Seleccionados de las diferentes disciplinas de Chubut podrán regresar a los entrenamientos.

Esto, fue anunciado por el gerente deportivo de Chubut Deportes, Marcelo Richotti, anunció que en febrero arrancará la puesta a punto de los seleccionados chubutenses ante la factibilidad de realización de los Juegos de la Patagonia 2021.

Chubut iniciaría a entrenar en febrero con vistas a los EPADE

La instalación del coronavirus en todo el mundo modificó las estrategias y proyecciones en todos los ámbitos durante este 2020 y el deporte no fue la excepción.

En nuestra región, los diferentes programas deportivos desarrollados habitualmente durante todo el año han sido aplazados, con la esperanza de que en el 2021 la situación pueda ir volviendo paulatinamente a la normalidad.

Es por ello que el gerente deportivo de Chubut Deportes Marcelo Richotti, comenzó a diagramar el año deportivo de los seleccionados chubutenses, respecto a la competencia más próxima, que en caso de realizarse, serían los Juegos de la Patagonia 2021, a desarrollarse en la provincia de La Pampa.

El funcionario deportivo indicó que “La intención es comenzar a proyectar el 2021 pensando en el desarrollo de los juegos Epade, aunque aún no están confirmados. La idea es poder comenzar a trabajar con los cuerpos técnicos y los seleccionados a partir del mes de febrero”.

Explicó respecto a los criterios de nombramiento que “antes Chubut Deportes designaba los cuerpos técnicos de los seleccionados chubutenses para Epade o Araucanía. Nosotros desde este año le dimos la potestad a las federaciones de cada uno de los siete deportes, de que ellos los determinen. Pero para ello, lo que nosotros vamos a pedir es que estas federaciones estén en regla en cuanto a la presentación de papeles y funcionamiento en general”.

Más adelante remarcó que “nosotros tenemos que prevenir y estar listos por si los juegos se hacen. Si no empezamos y luego se deciden a hacer los juegos, vamos a tener que hacer las cosas a las apuradas y armar los planteles con muy poco tiempo de preparación”.

Según Richotti, la idea es que en ese periodo de tiempo en el que comenzarán a trabajar los seleccionados, “podamos reestructurar todos los deportes y encontrar la base de datos para poder armar los mejores equipos posibles y preparados poder competir, en caso que los juegos se desarrollen”.

Por último y en cuanto a la posible fecha de realización de los juegos del Ente Patagónico del Deporte, el funcionario comentó que “todo está supeditado a cómo avanza toda la situación de la pandemia del Covid. Hoy no tenemos ningún dato ni confirmación, tanto para Epade o Araucanía, como tampoco para los eventos de deporte adaptado (Para Epade y Para-Araucanía), sin embargo debemos estar listos por si se decide su realización”.