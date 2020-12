“El Verde” volvió a ceder y ahora ante Atenas

Luego de cortar la mala racha con el triunfo ante Instituto, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, volvió a caer, el último martes ante Atenas de Córdoba.

En el juego disputado en el Estadio “Héctor Etchart” de Ferrocarril Oeste, “El Verde” no pudo con “el Griego”, cayendo por 60 a 52.

Gimnasia y un nuevo traspié

En la noche del martes, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia cayó en un nuevo juego por la Liga Nacional de Básquetbol, cediendo ante Atenas de Córdoba por 60 a 52 en el partido disputado en el Estadio “Héctor Etchart” del Club Ferrocarril Oeste.

“El Verde” había cortado una mala racha de cuarto caídas consecutivas con lo que fue el triunfo del pasado lunes frente a Instituto, pero no pudo con el otro grande cordobés, como ser “El Griego”. Próxima oportunidad de recuperación tendrán los comodorenses dirigidos por Martin Villagrán ante Oberá y posteriormente frente a La Unión de Formosa.

Caída ante los cordobeses

En la noche del martes, Atenas venció a Gimnasia por 60 a 52 y volvió al triunfo después de caer en sus últimas tres presentaciones (Boca, Hispano y Platense).

El conjunto cordobés tuvo como goleador a Máximo Araujo con 13 puntos, seguido por Matías Martínez y Tomás Rossi con 10 puntos cada uno. Martínez fue doble-doble figura con 11 recobres también en sus estadísticas de juego.

Por su parte, en el elenco dirigido por Martín Villagrán, Sebastián Vega y Sebastián Orresta sumaron 11 unidades cada uno. Diego Romero aportó 10 puntos y Miguel Ruiz se destacó en rebotes con 11.

El inicio del juego se dio con poco score, estuvieron empatados en 2 durante más de tres minutos. Las fallas en los tiros y las pérdidas se apoderaron de ambos que parecían no estar finos en el campo. Con 05:15 para el final del primer cuarto, Martín Villagrán pidió tiempo muerto por estar en desacuerdo con lo que presentaron sus dirigidos en el Héctor Etchart.

Tras esto, Atenas mostró superioridad y logró sacar seis tantos de diferencia frente a un Gimnasia que estuvo con muchas irregularidades. El primer parcial quedó en manos del “Griego” por 16 a 10 que pudo cambiar la cara luego de un flojo comienzo.

El segundo cuarto no fue del todo bueno para los de Comodoro porque se quedaron en el resultado marcando solamente 10 unidades en 13 minutos. Por su parte, Atenas llegó a ponerse arriba por 8 con 05:55 para el final del primer tiempo. Más allá de que el conjunto cordobés estuvo al frente, entre ambos lograron anotar solamente 9 tantos en 06:16 jugados. Tras una leve remontada de Gimnasia para acercarse por un triple, los entrenadores del “Griego” solicitaron minuto técnico para tratar de frenar el avance de los de la Patagonia. A la “Magia” le resultó imposible descontar desde la línea de tres (0 de 16 en las estadísticas) y en el banco local se hizo notar mucho esta falencia con mucho fastidio. El segundo parcial fue para Atenas que no tuvieron mucha regularidad, pero aun así se fueron al descanso ganando por 26 a 22.

En la reanudación, los dos lados presentaron mejoras en las conversiones, lo que hizo que el tercer cuarto sea mucho más atractivo. Gimnasia cayó en penalización rápidamente mientras seguía en desventaja en el resultado y, con 04:20 para el cierre, los tiros de tres continuaron fallando. A los de Córdoba no se los notó finos en las conversiones y generaron distracciones que Gimnasia no pudo aprovechar para dar vuelta la historia. El tercer parcial fue favorable para los del Sur.

En el comienzo de los últimos 10, ambos equipos estuvieron parejos. Gimnasia a nivel defensivo era mejor, pero no pudo mejorar su efectividad en los tiros de campo y sacar provecho al respecto. Corría el reloj y al conjunto patagónico no se le dio la posibilidad de pasar al frente en el electrónico pese a que Atenas no estaba sólido. El tiempo muerto solicitado por la dupla entre Cristian Colli y Nicolás Arduh tuvo buenos efectos en sus dirigidos, con 04:22 para el final del encuentro se colocaron al frente por 52 a 45. El DT local necesitó ordenar a sus jugadores porque, con el correr del tiempo, se achicaron las chances de lograr una remontada. Gimnasia tuvo para empatarlo y hasta para darlo vuelta, pero durante toda la noche le costó demasiado poder anotar de a tres y el juego fue muy pobre. Atenas se llevó el enfrentamiento por 60 a 52 y volvió a cosechar una victoria en La Liga Nacional.

Básquet –Liga Nacional

Gimnasia 52 – Atenas 60

Síntesis:

Gimnasia 52: Sebastián Vega 11, Juan Fernández Chávez 4, Franco Giorgetti 0, Miguel Ruiz 4, Sebastián Orresta 11 (FI). Yoanki Mencia 2, Bernardo Barrera 0, Pedro Bombino 0, Franco Ferraría 2, Diego Romero 10, Juan Manuel Rivero 6, Jonatan Treise 2.

Entrenador: Martín Villagrán.

Atenas 60: Lucas Machuca 9, Tomás Rossi 10, Gastón Córdoba 7, Matías Martínez 10, Maximiliano Araujo 13 (FI). Alejo Andrés 0, Octavio Sarmiento 0, Franco Riffle 0, Tyrone Jordan 1, Leonardo Lema 6, Juan Manuel Torres 2, Joaquín Ríos 2. Entrenadores: Cristian Colli, Nicolás Arduh.

Árbitros: Diego Rougier, Pedro Hoyo, Cristian Salguero.

Parciales: 10-16 / 13-10 (24-26) / 15-14 (39-40) / 13-20 (52-60).

Estadio: Héctor Etchart (CABA)